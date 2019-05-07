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Özel Öğrencilerin Dansları Büyüledi

Cemil Meriç Ritim ve Halk Oyunları öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliklerinde sahne aldı.

Özel Öğrencilerin Dansları Büyüledi

07 Mayıs 2019 Salı 10:04

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki Suare Halk Oyunları ve Ritim Topluluğu 17-35 yaş hafif ve orta derecede zihinsel reterdasyona sahip bireylerden oluşuyor. Ritim ve Halk Oyunları öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliklerinde sahne alarak hünerlerini sergilediler.

SAHNE PERFORMANSI SERGİLEDİLER

Bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlikte toplam 26 grup katıldı, birbirinden güzel sahne performansları sergilendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı Bölümü’nün her yıl düzenlediği Dünya Dans Günü Etkinlikleri kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, SUARE Ritim ve Halk Dansları Grubu olarak ilk gösterisini eğitmen Selma Ulubir eşliğinde yaptı.



BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Öğrenciler Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Rize ve Trabzon yörelerine ait halk oyunlarını başarıyla sergilediler. Darbuka ve Davul gibi enstrümanları kullanan grup ayrıca ritim gösterisi de yaptı. Özel öğrencilerim gösterileri seyirciler tarafından büyük alkış aldı.



CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

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