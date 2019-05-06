Özkök Marvel Dünyasını Konuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gazeteci ve akademisyen Ertuğrul Özkök, sevenleriyle buluştu. Uluslararası Fuar Merkezi’nde Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda söyleşisini gerçekleştiren Özkök, çizgi roman çağını anlattı. “Ben siyaset okumaktan sıkıldım. Bana göre bir siyasi yazar Marvel yazan yazarlardan daha ciddi değildir. Hatta Marvel yazarlarını siyasi yazarlardan daha ciddi buluyorum” dedi.



“BENİ OKUMAYA ÇİZGİ ROMANLAR İTTİ”

20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök, “Yenilmezler(Avengers) filmi dünyada aynı anda tüm sinema salonlarında geçtiğimiz gün oynadı. Bir gişe rekoru da kıran filmin fenomenlerin sayısını düşünemedik bile. Yenilmezler'de bulunan karakterler 1940 yıllarında yaratılan kahramanlardır. Ve bu çizgi romanlar beni okumaya şevk eden kitaplardır. Ben Amerikan çöplerden bu çizgi romanları toplayarak okumaya başladım diye konuştu.



“EN CİDDİ ALDIĞIM OKUMA BİÇİMİ ÇİZGİ ROMANDIR”

“Televizyon yoktu benim büyüdüğüm zamanlarda sadece radyo vardı ve bende hobi olarak okumayı seçtim.” diyerek sözlerine devam eden Özkök, “Bana okumayı çizgi romanlar sevdirdi. Hayatımda çok fazla siyasi kitap okudum ve haberlerini yaptım ama en ciddi aldığım okuma biçimi çizgi roman oldu. Eleştirildim, çizgi romandan ne olur dendi. Ama ben erken yaşta şunu öğrendim, çocuklarınıza iyi ve kötüyü iyi anlatabilirseniz çocuklar okuduklarından yararlanıp eğlenirken de öğrenebilir ve kötü yanlar onu etkilemez” şeklinde konuştu.



“BEN DE SİYASİ HABERLERDEN SIKILANLAR ARASINDAYIM”

"Ben siyaset okumaktan sıkıldım. Artık hepimiz siyaseti, sadece duymak istediğimiz şeyleri duymak için izliyoruz. Kimse siyaset haberlerini artık izlemeliyim diye izlemiyor. Ben de siyasi haberlerden sıkılanlar arasındayım. Bana göre bir siyasi yazar Marvel yazan yazarlardan daha ciddi değildir. Hatta Marvel yazarlarını siyasi yazarlardan daha ciddi buluyorum. Çizgi roman, hayal kurma aracıdır. Kurduğumuz hayallerdeki tiplerdir. Ben 70 yaşındayım torunlarım 13 yasında ama konuşacak çok ortak noktamız var ve bu ortak noktayı da çizgi romanlar oluşturdu” ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYANINN GÜCÜNÜ ÖRNEKLERLE ANLATTI

Son olarak sosyal medyanın gücünü anlatan Özkök, “Torunlarım geçenlerde gök bilimini anlatan bir youtuberla tanıştırdı. Videolarını izledim ve nasıl etkilendiğimi anlatamam. O kadar bilimsel konuyu herkesin anlayabileceği dilden anlatan bu çocuğa hayran olmamak elde değil. Düşünün çocuğun bir videosunu neredeyse 2 milyon kişi izlemiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek; 3 CNN ve 3 A Haber’i bir günde izleyenlerin sayısıdır. 2 milyon 500 abonesi yani takipçisi var bu çocuğun bu da şu demek Türkiye’deki tüm gazeteleri düşünün bu kadar gazetenin ulaştığı insan sayısı o çocuğun abone sayısına yetişemez.” şeklinde konuşarak katılımcılara kendini dinledikleri teşekkür etti.