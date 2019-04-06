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“Renkler Her Dili Konuşur“ resim sergisi

Gebze'de "Renkler Her Dili Konuşur" resim sergisi açıldı.

'Renkler Her Dili Konuşur' resim sergisi

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:08

 Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda "Dilimizdeki Hazineler" proje kapsamında açılan "Renkler Her Dili Konuşur" resim sergisinde üç boyutlu çalışmalar yer alıyor.

Serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Celil Demirci, Mahmut Aşıkoğlu, Şenol Pekgöz, Hamza Kondakçı, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, yaptığı konuşmada, ilkokul öğrencilerinin  güzel eserler yapmalarından çok etkilendiğini belirterek, "Bu sergiden anladığım çocuklarımızı nasıl yönlendirirsek öyle sonuçlar alabiliyoruz. Öğretmenimizi, Okul İdaresini, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Zihni Aydın da özellikle sınıf öğretmeni, öğrenciler ve velilerine teşekkür ederek, çalışmaların devamını istedi.

Kroman Çelik İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şükran Cingöz ve öğrencilerin üç boyutlu eserlerinin yer aldığı sergi, beğeni topladı.

Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek



AA
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