Sağlık ve kültür tek bir pakette

2020 yılında devletten destek almadan kurulan USTA FINDIK GIDA SANAYİ LTD. ŞTİ. firmasının markası olan FINDIKAL; ilk olarak Kanada ile başlayan ihracat başarısını Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da da sürdüren ülkemiz için gurur verici bir işletmedir.