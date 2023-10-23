Sağlık ve kültür tek bir pakette

Türkiye’nin en kaliteli Giresun fındığını tüketiciyle buluşturan “FINDIKAL” markası ile Türkiye’nin en özgün tarih ve kültür belgesellerine imza atan “İKTAV İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi” güçlerini birleştirdi!
23 Ekim 2023 Pazartesi 10:50
2020 yılında devletten destek almadan kurulan USTA FINDIK GIDA SANAYİ LTD. ŞTİ. firmasının markası olan FINDIKAL; ilk olarak Kanada ile başlayan ihracat başarısını Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da da sürdüren ülkemiz için gurur verici bir işletmedir.
Geçmişi 2300 yıl önceye giden Giresun’un kaliteli fındıklarını tüketiciyle buluşturan FINDIKAL markası, gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ile bir ilke imza attılar. FINDIKAL’ın paketlerinin üzerinde İsmail Kahraman’ın “Vatan yahut Fındık” isimli belgeselinin QR kodları bulunuyor. Böylece FINDIKAL’ın kaliteli fındıklarını yerken bir yandan da fındığın köklü geçmişini, özelliklerini, tarihini ve en önemlisi fındığın vatan savunmasındaki yerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren “Vatan yahut Fındık” isimli belgeseli izleyebilirsiniz.
Birinci Cihan Harbi’nin en çetin çarpışmalarının yaşandığı Kafkas Cephesi’ndeki unutulmaz kahramanlıklara sahne olan Harşit Savunması’da yaşanan gerçek olaylardan esinlenerek senaryosu yazılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle çekilen “Vatan yahut Fındık” belgeseli, İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Devri Alem TV’nin Youtube kanalından da izlenebilir. (UĞUR TATAR)