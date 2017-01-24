Saklı Kalmış Lezzetler Açığa Çıkacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması için ilimizde faaliyette bulunan hemşeri dernekleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan tarafından dernek başkanları ve temsilcilerine kentin kültürüne katkı yapmak amacıyla hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması ile bilgiler aktarıldı.



KOCAELİLİK AİDİYETİ OLUŞACAK



Kentin köy ve mahallerinde kültürel ve tarihi neler var ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatıldığının altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, kente dair bir hafıza olduğunu bu hafızadan birinin de yöresel yemek kültürü olduğunu belirtti. Marka değerimiz “Bilge Şehir Kocaeli” başlığı altında yemekte şehrin bilgeleri yöresel yemek yarışması ile Kocaeli’ne aidiyet duygusu oluşturulması çalışmaları yapıldığını ifade eden Fidan, “Proje paydaşımız kabul ettiğimiz hemşeri derneklerimizin de katkılarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



KENT KÜLTÜRÜMÜZ ÇOK ZENGİN



Kozmopolit bir kent olan ilimizde gerek diğer illerden gerekse Balkanlar, Kırım, Kafkaslar gibi bölgelerden göçlerin olduğunu belirten Fidan, kültürel bir zenginlik olan bu değerlerin kentimize ait bir unsur olarak, “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışmasında yer alması gerektiğini vurguladı. Hemşeri derneklerinin ve kentimize göçle yerleşmiş tüm vatandaşlarımızın katkılarını sunmasını istedi.



SON BAŞVURU 24 ŞUBAT 2017



Kocaeli sınırları içinde ikamet eden herkesin bireysel olarak katılabileceği yarışmanın en önemli şartı; tüm yemeklerin Kocaeli yöresine ait olması. Katılımcılar; 24 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, isterlerse birden fazla tarifle de yarışmaya katılabilecek. Başvuru sırasında yemeğin tarifini ve kullanılan malzeme miktarını da paylaşacaklar. Başvurulardan sonra Seçici Kurul tarafından Kocaeli yöresine ait olmadığı tespit edilen yemekler ilçe elemelerine kabul edilmeyecek.



KATILIM KOŞULLARI