Sarıkamış Harekatından Harşit Savunmasına Kafkas Cephesi Şehitlerimizi Rahmet Ve Şükranla Anıyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın kaleminden olan 1 yıl önceki facebook paylaşımı...

Bugün 22 Aralık Sarıkamış Harekâtının yıl dönümü 105 yıl önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış harekâtından Giresun Gümüşhane Harşit savunmasında Birinci Cihan Harbi Kafkas cephesinde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüz binlerce insan göçmen oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken

olarak Kafkas Cephesi ile ilgili hazırladığımız Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz

18 Yıldır Kafkas Cephesi ile İlgili Araştırma Yapıp Belgesel Çekiyoruz

Kafkas cephesinin önemli dönüm noktası olan 22 Aralık 1914 de başlayıp 5 Ocak 1915`te sona Eren Sarıkamış harekatının bozgunla sonuçlanması üzerine Erzurum işgal edilmiş Bayburt Kop dağında Ruslar 6 ay durdurulmuş Kop Dağı Savunması Mareşal Fevzi çakmağın ifadesi ile ikinci Plevne destanı olarak zaferler tarihimize geçmiş.

Kafkas Cephesinin Son Savunma Hattı Harşit Savunması Kop dağının mağlubiyetle sonuçlanması üzerine Ruslar bir taraftan Bayburt diğer taraftan Trabzon’u işgal ederek Giresun ve Gümüşhaneye doğru saldırıya geçer ve 16 ay Harşit Nehri vadisinde durdurularak “Bir Çanakkale Bir Harşit Geçilmedi” sözü zaferler tarihimize altın harflerle geçer.