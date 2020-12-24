Sarıkamış'tan Sibirya'ya Tarihin Canlı Şahitleri ve Şehitlere Vefasızlık

Bu vatan, toprağın kara bağrında,

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda,

Kendini tarihe verenlerindir.

22 Aralık, 5 Ocak tarihleri arası Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü. 106 yıl önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik.

Yüzbinlerce insan göçmen oldu, yollarda öldü, askerlerimiz esir oldular. Sarıkamış harekatının yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bu güzel vatanı canları ve kanları ile bizlere emanet eden şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. Acı ama gerçek, onlara tam olarak vefa borcumuzu ödemedik.

Sarıkamış'ta mezarsız ve kefensiz yatan şehitlik bölgeleri, birer kutsal yer olması gerekirken kayak merkezi ve eğlence yerleri oldu. Şehitlere saygısızlık ve vefasızlık yapılıyor.

Gazeteci ve belgeselci olarak yurt içi ve yurt dışında, yıllardan beri şehitlerimizin izini sürüyor, belgeseller çekiyorum.

Sarıkamış benim gönül yaramdır... Anamın babası, Mustafa Dedem Sarıkamış'ta esir olmuştur.

Tarihin canlı şahitleri, şehit evladı olan rahmetli Babam Mustafa ve Halam Fadime'nin babaları Dedem İbrahim'in Birinci Cihan Harbinde, Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtarırken nasıl şehit olduğu ve rahmetli Anam

Emine'nin Babası Mustafa Dedemin Kafkas Cephesi Sarıkamış Harekatı ve Kop Savunması'nda Ruslara esir düşüp, yıllarca Sibirya kamplarında kaldığı ile ilgili dinlediklerim beni çok etkilemişti.

Tarihin canlı şahitleri yaşlılarımız, ebediyete gidiyor. Dünyaya karşı savaşan korona vebası, onlarıda aramızdan alıyor. O yaşlı insanlarımıza hak ettiği değeri, devlet ve millet olarak tam veremedik, onların kıymetlerini bilemedik.

Bu gün bile, korona vebası yüzünden evde hapis hayatı çeken yaşlılara huzur evi yaptırmak için belediyelerimiz, aylardan beri Gebze'de bir yer bulamadı.

Acı ama gerçek, Galericiler Sitesi yapmak için belediyelerimiz yer buldu ama huzur evi yapmak için halen bir yer bulunamadı. Yazık, çok yazık...

Tarihimizin canlı şahitlerine önem vermeli, onların anlattıklarını kayıt altına almalıyız. Onların hayatlarının son döneminde, insan onuruna yakışır hayat sürmeleri için hizmet üretmeliyiz.

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Sarıkamış'tan Sibirya'ya

Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması’na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya’da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, Dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı.

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/kocaeli/ozel-haber-sarikamis-ta-esir-dusen-askerin-kizi-yun-corap-orup-bagis-yapiyor-11148825

Geçtiğimiz yıl ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.

Annemden dinlediklerim, Sibirya’ya ilgi duymama vesile oldu. Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim, esir kamplarını araştırdım. O belgesellerimizden sadece bir kaçı;

Sibirya'da şehit mezarları

https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso

Sibirya'nın Başkenti

https://m.youtube.com/watch?v=lW6svhLJppU

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Annemden Dinlediklerim

Sarıkamış Gazisi kızı anamın 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı, tarihe ışık tutan açıklamaları:

Sarıkamış Gazisinin Kızı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Sarıkamış Gazisi Mustafa Şagar'ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yün çorap örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor.

Gebze'de yaşayan Sarıkamış gazisi Mustafa Şagar'ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yılın 3 ayını Giresun'un yaylalarında geçiriyor. 1914 yılında Sarıkamış Harekâtı'na katılan ve 12 yıl Sibirya'da esir kaldıktan sonra kaçarak kurtulmayı başaran Mustafa Şagar'ın kızı Emine Kahraman, ilerleyen yaşına rağmen ‘yün çorap' örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce yün çorabı örerek hayır kurumlarına bağışladığını söyleyen Kahraman, çoraplardan bir çift de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceğini dile getirdi.

Kahraman, yılın 3 ayını Giresun'un Espiye İlçesi'nin Soğukpınar Beldesi Karaovacık yaylasında geçirdiğini dile getirerek, sağlıklı yaşamanın sırrının temiz hava, temiz su ve temiz yiyeceğin bolca bulunduğu Giresun yaylarında olduğunu dile getirdi. Öte yandan 2015 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilerde en uzun ömürlü kadınların Giresun'da yaşadığı belirtilmişti.

“BABASI SİBİRYA'DA 12 YIL ESİR KALMIŞ”

Babasının 12 yıl Sibirya'da esir kaldıktan sonra kaçarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Emine Kahraman, “Ben bilmiyorum ki, ben elin dediğini biliyorum. Esir düştü dediler. 12 sene kaldım orada. Gavurlar bizi, vur o tarafa, çek bu yana bazen döverlerdi bizi dediler. Orada 12 sene kalmış ondan sonra gelmiş memleketimize. Memlekete geldikten sonra ev yok. Millete hizmetkar gitmiş sonra evlenmiş. Gelip evlendikten 1 - 2 sene sonra ben dünyaya gelmişim” şeklinde konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen adeta gençlere taş çıkartan Emine Kahraman, ördüğü yün çoraplarını Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere bağışladığını dile getirerek, “Çorap örüyorum. Kendimi bildim bileli evvelden beri çorap örüyorum. Örüyorum kendim satmıyorum, kendim giymiyorum. Kuran kurslarına veriyorum. Cumhurbaşkanımıza da çorap yollayacağım” ifadelerini kullandı.

Yaylalarda büyüdüğünü anlatan Kahraman, “Doğduğumdan beri yaylalara gider, gelirim. Yaylalarda gezdim, yürüdüm. Ben yaylalarda büyüdüm. Yılda iki üç ay yine yaylaya gidiyorum. Gidene yaylanın suyu, her şeyi bir başka. Suyu temiz, havası temiz, yiyorsun temiz. Çayını alıp çayıra doğru gitsen o hepsinden iyi geliyor” dedi.

(Kaynak: İhlas Haber Ajansı)

https://www.iha.com.tr/…/ozel-haber-sarikamista-esir-dusen…/

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Ruslar Harşit Irmağı'nda Durduruldu

Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili Bir Çanakkale Bir de Harşit Geçilmedi konulu Harşit Irmağı'nda yaptığımız canlı yayınımızı 89 bin kişi izledi.

Kafkas Cephesi'nin son savunma hattı Giresun Tirebolu Harşit Köprüsü'nde, Gebze Gazetesi canlı yayını ile tarihe not düştük. Sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit Irmağı'nda yaptığımız canlı yayın videomuz 89 bin kişi tarafından izlendi.

Takipçi arkadaşlarımız tarafından çok sayıda paylaşım, beğeni alıp, yorum yapılan canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/895999703887971/?d=

Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli

Geçtiğimiz yıllarda TRT'de yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli'nin çekilmesine öncülük edip, resmî danışmanlık yaparak, şühedaya vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. 6 bölümlük belgeseli izleyebilirsiniz;

http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi

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Gebze Ticaret Odası'na Sarıkamış Teşekkürü

18 yıldır kafkas cephesi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekiyoruz. Çektiğimiz belgesellerden bazılarının linklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl çok büyük bir organizasyon yaparak Gebze'den Sarıkamış'a çok sayıda Gebzeli iş insanı ve devlet yetkilisini götüren ve Sarıkamış Şehitleri ruhuna büyük hizmet eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetim kurulu üyelerine, dedesi Sarıkamış'ta esir düşen Sarıkamış Gazisinin torunu olarak teşekkür ediyor, yazımı bir şirle noktalıyorum.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır

Sarıkamış Belgesellerimiz

http://www.iktav.com/…/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgesel…/

https://m.youtube.com/watch?v=k6cDpkn7_Vs

https://m.youtube.com/watch?v=DvzXV6rXQU8

https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8

https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20













