Sarkuysan’dan muhteşem konser

Konsere Gebzeliler ilgi gösterirken konser her sene olduğu gibi yine tam not aldı. Gebzeliler unutulmaz bir akşam yaşadı.

TAM NOT ALDI

Üretimde 41 yılını kutlayan; spora, eğitime ve sanata yaptığı katkılar ile de bilinen Sarkuysan fabrikasında 22 yıl önce kurulan ve firma çalışanlarından oluşan Sarkuysan Türk Müziği Korosu, “Üretimde 41’nci yıl” adlı konserde dinleyenleri bir araya geldi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebzeliler büyük ilgi gösterirken potaya seyir zevki yüksek dakikalar çıkmış oldu. Geleneksel konser Gebzelilerden tam not aldı.

GEBZELİLER İLGİ GÖSTERDİ

Erbil Aydın yönetiminde gerçekleştirilecek. Konserin konuk sanatçısı ise Esra İçöz olurken unutulmaz eserler hep birlikte söylendi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine gelen Gebzeliler güzel bir akşam yaşarken konser izleyenleri mest etti. Her sene yıl sonunda gerçekleşen konserde keyifli anlar yaşayan Gebzeliler, konserin, “Memleketim” adlı anonim eseri hep birlikte söylerken büyük coşku yaşadılar ve Türk bayrakları ile salonu inlettiler. Refik Sıla GÜVENÇ