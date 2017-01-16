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SCL Üyelerinden Anlamlı Organizasyon!

SCL (Seat Club Life) Kocaeli üyeleri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

SCL Üyelerinden Anlamlı Organizasyon!

16 Ocak 2017 Pazartesi 15:39

 Dilovası’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Tavşancıl Huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün geçirmek isteyen üyeler, huzurevinden araçlarla aldıkları yaşlıları Maşukiye’ye götürdüler. Yayla Alabalık’ta yapılan 120 kişilik kahvaltıdan sonra huzurevi sakinleriyle sohbet eden SCL üyeleri, “Biz her zaman sizin yanınızdayız. İmkanımız oldukça hem sizler gibi büyüklerimize hem de yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Birlik beraberliğe daha çok ihtiyacımız olan bugünlerde umarız daha sık bir araya geliriz” mesajı verdiler. Huzurevi sakinleri de kendilerini unutmayan SCL üyelerine teşekkür ettiler.




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