Seferberlik Yıllarında Fındığın Önemi

Seferberlik Yılları Araştırılmalı

Eskiden yaşlılar söze başlarken evlat “sen seferberliğin ne olduğunu bilir misin hiç, Allah o günleri bir daha yaşatmasın” diye söze başlar, “o günlerde eli silah tutan gençler askere toplandı, köylerde ihtiyarlar, çocuklar ve kadınlar kaldı. Bağ bahçe ve tarlalar ekilip dikilmez oldu” şeklinde anlatırlardı.

“Düşman korkusu, asker kaçağı ağaların zulmü, eşkıya ve çetelerin baskıları, açlık ve fakirlik bizleri perişan etti. O günler hiç gelmesin evladım. Allah düşmana fırsat vermesin. Devletimiz güçlü, milletimiz birlik olsun. Seferberlik yıllarında çok kötü günler yaşadık.” diyen tarihin canlı şahitleri artık yok, çoktan öldüler. Keşke onların anlattıkları kayıt altına alınıp, kitaplaştırılıp belgeselleştirilseydi. TRT seferberlik yıllarını anlatan tarihi diziler yapıp gelecek kuşaklara aktarsaydı.

Vatan Yahut Fındık Belgeseli

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak Vatan Yahut Fındık Belgesel çekimlerini yaptığımız Espiye Soğukpınar Beldesinden, Birinci Rünya Harbi Kafkas cephesine göndermek için devlet toplam 80 asker toplamış, bu askerlerden sadece 7 kişi geri dönmüş, bazıları esir düşmüş.

Soğukpınar beldesi ile ilgili daha önce Soğukpınar belediyesinin destek ve katkıları ile hazırladığımız Tarihi Bayramoğlu Nahiyesinden Soğukpınar Belediyesine belgeselini izleyebilirsiniz.



https://youtu.be/Qpr-ItPyLEU

O yıllarda bölge halkı açlık ve sefalet içinde yaşlılar ve kadınlar Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nın yapıldığı cephelere 20 saat yağmur çamur ve karda yürüyerek askeri cephane ve yiyecek taşıyor

Yaşlı dedeler ve nineler askerler yesin diye Mısır’ın tanelerini öğütüp ekmek yapıyor, fındığın kırıp vatanı savunan askere götürüyor, kendileri ise mısır gödeneleri ve fındık kabuklarını öğütüp yiyorlar, karaağaç kabuğundan ekmek yapıyorlar.

Çalışacak insan olmadığı için mısır tarlaları ve fındık bahçeleri verimsiz insanlar dağlardaki ham fındıkları ve kestaneleri toplayıp yiyerek ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Fındık Neden Değerli?

Seferberlik yıllarında en değerli ürün Fındık. Kafkas Cephesi üçüncü ordu komutanı Vehip Paşa, Kafkas cephesinin en şiddetli geçtiği 1917 yılında emir verip halktan 10 milyon 95 kilogram fındık toplatıp bir kısmını satıp cepheye silah alıyor, bir kısmını askere dağıtıp yiyecek erzak yapıyor. Ne ilginçtir ki 100 yıl sonra 1917 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 358 ton iç fındık satın aldırıp askerin yemesi için orduya dağıtıyor.

Fındığa Neden Önem Vermiyoruz,

Bir dünya markası olan Türk fındığı hep önemli her zaman askeri ve stratejik ürün. Ne acıdır ki fındık borsası yabancıların elinde. Fındık fiyatını yabancı fındık firmaları belirliyor. Fındıkla ilgili devlet kurumu Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK başta olmak üzere üniversiteler fındıktan katma değeri yüksek ürün üretilmesi konusunda araştırma yapmıyor. Fındıkla ilgili resmî ve özel odalar ve birlikler, fındıktan büyük para kazanan tüccarlar, güç birliği yapma yerine haksız rekabet yaparak vatandaşın fındığını ucuza almaya çalışıyor.

İşin en acı olanı ata ve dede emaneti fındık bahçelerine yılda bir kez olsun bakmayan ve dedelerinin fındık bahçelerini başka illerden fındık işçilerine toplatan vefasız torunların vefasızlığı.

Doğu Karadeniz’in Vatan Olmasında Fındığın Önemi

Unutmayalım ki Doğu Karadeniz Bölgesi, Ordu, Giresun ve Trabzon 1000 yıl önce Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından beylikler kurulup köy köy vatan yapılırken, köyler ve evlerle birlikte Fındık bahçeleri dikilmişti. Bölgeyi ilk fetheden ve Trabzon’un fethinden 160 yıl önce Ordu ve Giresun’da kurulan Bayramlı Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyorum

https://youtu.be/Q_3irZ6EDN0

Bu gün Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli bölgesine fındığı Birinci Dünya Harbi’nde Rus işgali yıllarında Harşit Vadisi, Tirebolu, Görele, Çavuşlu, Vakfıkebir ve Beşikdüzü’nden göç edip gidenler götürmüştü.

Vatan Yahut Fındık belgeselimizi Kafkas Cephesi Harşit Savunması Karargah merkezi Espiye Arpacık köyüne çok yakın 550 yıl önce Tarihi Bayramoğlu nahiyesi olan Soğukpınar beldesinde bölge halkının katkıları ile fındık bahçelerinde İmece usulü çekiyoruz. İKTAV belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız belgeseli Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak bir çok TV kanalına yayınlanmak üzere göndereceğiz.

Sizlerden de bilgi belge ve destek bekliyoruz

Fındık vatandır...

Vatan Yahut Fındık .....