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Şehir Tiyatroları’ndan kahkaha dolu yeni oyun

Şehir Tiyatroları, 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de SDKM Büyük Sahnede Yoldan Çıkan Oyun adlı komedi oyunuyla seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları'ndan kahkaha dolu yeni oyun

22 Kasım 2022 Salı 11:25


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl 25. sezonuyla perdelerini açtı. Afife Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Oyun ödülünü alan Vişne Bahçesi ile sezona başlayan Şehrin Tiyatrosu, yeni sezonda izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Bu kapsamda sahnelendiği her ülkede ve şehirde doyulmaz bir keyif bırakan Yoldan Çıkan Oyun adlı tiyatro 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de SDKM Büyük Sahne’de seyirci ile buluşacak. 


KAHKAHA TUFANINA HAZIR OLUN

Şehir Tiyatrosu yepyeni bir komedi ile tiyatro severleri buluşturuyor. Dünyada gişe rekorları kıran, herkesin beğenerek izlediği Yoldan Çıkan Oyun adlı tiyatro şehirde komedi rüzgarı estirecek. Tüm ekibin coşkuyla hazırlandığı oyun unutulmayacak anlara sahne olacak.  



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