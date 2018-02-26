SEKA Kâğıt Müzesi’ni hala gezmediniz mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan SEKA Kâğıt Müzesi Türkiye’nin en kapsamlı Kâğıt müzesi olarak gösteriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan SEKA Kağıt Müzesi tarihe tanıklık ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı Kâğıt müzesi olarak gösterilen müze de tüm ayrıntılar tek tek düşünülmüş. Kâğıt makinelerinin orijinal haliyle sergilendiği müzede, kâğıt yapımının tüm aşamaları ziyaretçilere gösteriliyor. Özellikle öğrenciler, kendi kâğıtlarını kendileri yapıyor, deneyerek öğreniyorlar. Ziyaretçiler, kâğıt hakkında merak edilen bütün bilgilere rahatça ulaşabiliyor. Müze geziniz boyunca size eşlik eden rehber sayesinde kâğıdın dününü, bugününü, fabrikanın geçmişini detaylıca öğreniliyorsunuz. SEKA Kâğıt Müzesi, en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandı. Salon salon geziyor, her anıyı yerinde görüyorsunuz.

TARIHE YOLCULUK

Kâğıt Müzesi’nde tarihin içerisinde kayboluyorsunuz. “SEKA’da Sosyal Hayat Salonu” SEKA eski çalışanları ile beraber hazırlandı. Bu salonda çalışanların lojman ve kamp alanlarından kültürel ve sosyal aktivitelerine, dayanışma marketlerinden işçi sendikasına, SEKA Kağıtspor’dan SEKA İtfaiyesi’ne, radyosundan SEKA Çocuk Dostları Derneği’ne, çalışanların gündelik yaşamına ilişkin öykülerin yine çalışanlar tarafından anlatıldığı “sözlü tarih” videolarına kadar her ayrıntıya yer verildi.

MEHMET ALİ KÂĞITÇI ANI SALONU

Müzenin kuzey galerisinde yer alan ‘Mehmet Ali Kağıtçı Anı Salonu’nda, Türkiye kağıt sanayiinin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı ile mücadelesi, belgelerle ve objelerle anlatılmakta. Mehmet Ali Kağıtçı’nın kâğıt mühendisliği diploması, mikroskobik lif çizimleri çalışması, kitapları, uluslararası alandaki başarılarını belgeleyen ‘İhtira Beratı (Buluş Belgesi) bu salonda sergilenmektedir.

4 KAT 18 SALON

Avrupa’nın en büyük kâğıt müzesi 2016 yılında hizmete açıldı. SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde 18 ayrı salon var.

Müzede ziyaretçilere eşlik eden rehberler kâğıdın dününü, bugününü ve fabrikanın geçmişini detaylıca anlatıyor. SEKA Kâğıt Müzesi 4 kattan oluşuyor. Yapı içerisinde 18 salon var. Bodrum katta SEKA’da Sosyal Yaşam Salonu bulunuyor. Zemin katta Kâğıt Müzesi Geçiş Holü, Karşılama Salonu, Türbin (Enerji motoru) Dairesi, Şlayfer (Parçalama) Salonları, Güç Santrali, Doğu Galerisi, Hamur Deposu, Hamur Temizleme, Kâğıt Makinesi Salonu, Mehmed Ali Kâğıtçı Anı Salonu, Güney Galerisi, Süreli Sergi Salonu ve Kâğıt Bitkileri Bahçesi olmak üzere toplamda 13 salon var. 1. katta Hamur Hazırlama Salonu ve Matbaa Salonu olarak 2 salon yer alıyor. 2. katta Dekantasyon (Çökertme) Kuleleri ve Teksif (Elekleme) Dairesi olmak üzere 2 salon bulunmakta.

ESKİ KÂĞIT MAKİNELERİ

12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulan SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçiler, cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kâğıdın hayat hikayesini görüntüler eşliğinde izleyecekler. Kâğıt Müzesi’nin hemen her katında makinelerin sergilendiği alanlar ve büyük sergi salonları yer alıyor. Giriş bölümünde vestiyer, hediyelik eşya dükkânları, kahve evi, restoran ve sosyal donatı alanları da mevcut. Müze bünyesinde bulunan 115 adet vitrin içerisinde ise kâğıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA alanının arkeolojik geçmişi, SEKA’da sosyal hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer alıyor. Vitrinlerde fabrika dönemine ait toplam 443 adet belge ve 337 adet obje yer almakta.

HER OBJE ORJİNAL

SEKA Kâğıt Fabrikası’ndan kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun olarak korundu ve restore edildi. Korunan makineler içerisinde en önemli olanı 1936 yılında açılan SEKA 1’inci Kâğıt Fabrikası’na ait ‘2 no.lu kâğıt makinesi’. Bu makinenin bir özelliği de fabrikanın kurulduğu günden kapandığı güne kadar 70 yıl boyunca hiç durdurulmadan sürekli olarak çalışmış olması. SEKA Kâğıt Müzesi pazartesi günü hariç diğer tüm günlerde 09.00/18.00 arasında ziyaret edilebiliyor.