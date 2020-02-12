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KÜLTÜR VE SANAT:
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Sevgi temalı şiir yarışması

Liseli öğrenciler Kitap Fuarı öncesi, anlamlı bir yarışmada hünerlerini sergileyecek

Sevgi temalı şiir yarışması

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:27

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması şiir. Bu kapsamda yapılacak olan liseler arası şiir yazma yarışmasında “sevgi” temalı şiirler yarışacak.  Yarışmada dereceye giren on bir şiir, görev şehidi öğretmenlerimiz anısına yapılacak albümde değerli sanatçılar tarafından seslendirilecek.

 

SON BAŞVURU 03 NİSAN

Sevginin Şiir Hali Liseler arası Şiir Yazma Yarışması’na Kocaeli genelinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmî – özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri katılabiliyor. 03 Nisan tarihlerine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın sonuçları 04 Mayıs tarihinde açıklanacak. Birinciye 3.000, ikinciye 2.000, üçüncüye 1.000 TL verilecek yarışmada, 2 adet 750 TL mansiyon; 6 adet 500 TL jüri özel ödülü bulunuyor.

                                

ÖDÜL GECESİ’NDE ALBÜMDEN ESERLER SESLENDİRİLECEK

Kitap fuarı öncesinde düzenlenecek özel bir program ile yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şiirler, programa davet edilen sanatçılar tarafından sahnede seslendirilecek. Sevginin Şiir Hali Liselerarası Şiir Yazma Yarışması ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, kabiliyeti olanların şiir yazmaya teşvik edilmesi, şiir dünyasına genç kuşak şairler kazandırılması ve insanların hayatta mutlu olabilmelerinin sevgi değerini kazanmalarıyla mümkün olabileceğinin farkındalığının sağlanması amaçlanıyor.

 

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Liseşiir YarışmasıKİtap FuarıKocaeli
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