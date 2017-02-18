Sinemada Bu Hafta!

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar. Şahan Gökbakar’ın yarattığı Recep İvedik karakterinin beşinci macerası yine birbirinden eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi olarak seyircisiyle buluşuyor.Kevin (James McAvoy), güvenilir psikiyatrı Dr. Fletcher'a göre (Betty Buckley) kanıtlanmış 23 kişiliğe sahip biri olsa da geride, hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkese hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır. Casey (Anna Taylor-Joy, The Witch) tarafından üç genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasındaki duvarlar parçalanmaya başlarken hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatır.En İyi Film dalında Altın Küre Ödülü’nü kazanan, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 8 dalda Oscar adayı “AY IŞIĞI / MOONLIGHT”, şu ana kadar kazandığı 100’ün üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen yapımlarından biri. “12 Yıllık Esaret” ile En İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikayesi anlatıyor. Bu hikayenin merkezinde ise Miami’de yoksul bir mahallede büyüyen Chiron adlı bir çocuğun hayatının üç farklı dönemi ve kendi kimliğini keşfetme çabası var. The Hollywood Reporter’ın “Kimliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretecek” sözleriyle övdüğü film, eleştiri veri tabanı Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda.Kurşun geçirmez John Wick ile karşılaşmaya hazır mısın? Emekli tetikçi John Wick’in soluksuz aksiyonu devam ediyor. Kadroya yeni eklenen isimler ile intikam büyüyor ve artık o çok daha sert.