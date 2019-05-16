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“Siz neyseniz fotoğraf da odur“

KO-MEK, Fotoğrafçılık Branşı kursiyerlerini, usta sokak fotoğrafçısı Mustafa Seven ile buluşturdu.

'Siz neyseniz fotoğraf da odur'

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:31

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Mustafa Seven’i Fotoğrafçılık Branşı kursiyerleriyle buluşturdu. Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışması kapsamında Seven, kursiyerlere sokak fotoğrafçılığı alanındaki tecrübelerini anlattı. Sanatçı, bunun yanı sıra fotoğraf çekimindeki ince teknikler konusunda detaylı bilgiler verdi. Seven ilgiyle izlenen seminerde, fotoğrafı nitelerken, “Siz neyseniz fotoğraf da odur” dedi.

FOTOĞRAFÇILIK KURSİYELERİYLE BULUŞMAKTAN MUTLUYUM

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Sepaş Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen seminere KO-MEK Fotağrafçılık Branşı kursiyer ve usta öğreticileri yoğun ilgi gösterdi. Seven sözlerine KO-MEK fotoğrafçılık branşı kursiyerleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.



FARKLI FOTOĞRAF DİSİPLİNLERİNİ ÖĞRENİN

Mustafa Seven seminerde, 18 yıla yakın bir süre foto muhabirliği yaptığını anlatarak, ancak bu süre içinde, her alanda, fotoğraf nasıl üretilir konusunda çalışmalar yaptığını kaydetti. “Farklı fotoğraf serüvenlerinin benim mesleki birikimime ve disiplinime olumlu etkisi olacağına inanıyordum. Daha sonra bu düşüncenin çok faydasını gördüm. Farklı disiplinlerdeki işleri yapmak lazım. Bunu sizlere de öneririm” dedi.

HERKES BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZAR

İnteraktif ilerleyen seminerde sanatçı kursiyerlere fotoğrafın önemini ve kişi açısından anlamını anlattı. “Siz kimseniz, hayata nerden bakıyorsanız ürettiğiniz fotoğraf da o aslında” diyen Mustafa Seven, “Aynı yerde gezmemize rağmen herkes farklı çerçeve seçer. Bu da sizin kim olduğunuzla ilgili bir durumdur. Siz neyseniz  fotoğraf da odur. Herkes bambaşka bir hikaye yazar. Bu da fotoğrafın gücüdür” şeklinde konuştu.

DİJİTAL FOTOĞRAFA GEÇME SÜRECİ

Sanatçı, söyleşisinde analog dönemden dijital döneme geçen fotoğrafçılığın bir yanıyla özgürleşmeyi getirdiğine dikkat çekti. Dijital fotoğrafın dilinin bu dönemle değiştiğine dikkat çeken Seven, “Dijital fotoğrafçılıkla, fotoğrafa başka bir bakış açısı yansıdı” dedi.



SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞINDA GÖRÜNMEZLİK YÖNTEMİ

Sokak Fotoğrafçılığında görünmez olmanın esaslığı gündeme geldi. Seven, “Örneğin sokakta oynayan çocukları çekerken onların sizi fark etmesi kendi gerçekliklerini kaybetmelerine neden olabilir. Bir süre orada öylece oturuyorum. Beni unuttukları zaman çekiyorum. Bu sokak fotoğrafçlığında görünmezlik yöntemidir. Ayrıca sokak fotoğrafçısı olmak istiyorsanız cesur olacaksınız. İnsanlar ‘beni niye çekiyorsun dediklerinde’ onlara bıkmadan usanmadan yaptığınız işleri anlatacak ve ürettiğiniz fotoğrafları göstereceksiniz” dedi.

KURSİYERLERİN SORULARINI YANITLADI

KO-MEK’in, kursiyerlerini usta fotoğrafçıyla buluşturması ise son derece faydalı oldu. Kursiyerler bu sayede profesyonel bir fotoğraf sanatçısına sorularını sorma imkanı yakaladı. Mustafa Seven, seminerde KO-MEK Fotoğrafçılık branşı kursiyerlerinden gelen soruları yanıtladı. Seven, özellikle teknik konusunda adeta altın değerinde tavsiyerlerde bulundu. Sanatçı, genel prensipleri anlatarak, mekan ve çerçeve prensipleri ile ilgili orantılar hakkında detaylı bilgi sundu. Seven kursiyerlere “Hayatta başarı dediğimiz ne varsa çalışmaktan geçiyor. Siz KO-MEK Fotoğrafçılık branşı kursiyerlerine de bunu tavsiye ediyorum” dedi.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

Seminerin sonunda Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven, kendisini dinlemeye gelen KO-MEK fotoğrafçılık branşı kursiyerleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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