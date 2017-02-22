Son Başvuru 28 Nisan!

15 Temmuz Milli İrade Destanı unutulmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği ‘’15 Temmuz Milli İrade Destanı’’ yazarlık yarışmasına başvurular devam ediyor. Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir felaketle tekrar karşılaşmamak için, gelecek nesillerimizin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

BİRİNCİ ESERE 20 BİN TL

Tiyatro oyunu yazma yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak Seçici Kurul Üyeleri tarafından “konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk” kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5’er bin TL olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise, ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek.

SEÇKİN BİR JÜRİ HEYETİ DEĞERLENDİRECEK

Yarışmanın seçici jürisi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları, Devlet Tiyatroları ve KBB Şehir Tiyatroları öğretim üyeleri, oyuncuları ve dramaturglarından oluşuyor. “15 Temmuz Milli İrade Destanı” Yazarlık Yarışması’na katılmak isteyenler SDKM’deki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurabilecek. Detaylı bilgi tiyatronun (0262)311 59 00(Dahili:2375) numaralı telefonundan veya oyunyazmayarismasi@kocaeli.bel.tr adresinden mail yoluyla alınabilir.

SON KATILIM TARİHİ 28 NİSAN 2017

Yarışmaya katılmak isteyen eser sahiplerinin 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar eserlerini teslim etmeleri gerekiyor. Yazarlık yarışmasının sonuçları 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr web sitesinde duyurulacak. Ödül töreni ise 11 Temmuz 2017 Salı günü gerçekleştirilecek.

KATILIM KOŞULLARI

a) İçerik Koşulları

- Yarışmaya katılım için T.C. vatandaşı olmak zorunludur. Seçici Kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmakta olan kişiler ve onların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

- Yarışmaya katılacak eserlerin konusu “15 Temmuz Darbesi ve Milli İrade” olarak belirlenmek zorundadır.

- Yarışmaya katılacak eserlerde, yukarıda belirlenen konuda daha önce yazılmış olan öykü, roman ve şiirlerden uyarlamalar yapılmayacaktır.

- Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri oyunun/oyunların tümüyle kendisine/kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

- Basılmış, daha önce oynanmış veya başka yarışmalara katılıp derece almış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eserin telif hakkı kesinlikle ve tam olarak katılımcıya ait olmalıdır.

- Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

- Bir kişi, birden fazla sayıda eserle de yarışmaya katılabilecektir.

- Birden fazla kişi, ortaklaşa yazacakları eser veya eserlerle de yarışmaya katılabilecektir. (Birden fazla kişi tarafından yazılmış olan eserlerde, yazım ekibine ait tek bir rumuz kullanılacak, tüm ekip üyeleri bu ortak rumuzu kullanarak ayrı ayrı katılım formu dolduracaktır. Doğabilecek hukuki sorunlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.) Hukuki uyuşmazlıklarda Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir.

- Bir kişi, hem kendi yazdığı eserle, hem de başkaları ile ortaklaşa yazdığı eserlerle yarışmaya katılabilecektir.

- Yarışmaya katılacak eserler; öz, biçim ve üslûp bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olacaktır.

b) Eserlerin Teslim Edilme Koşulları

- Oyun metinleri, bilgisayar ortamında 12 punto ve bir buçuk aralıkla veya daktilo ile çift aralıklı şekilde 7 (yedi) nüsha halinde yazılacak, her nüshanın ilk sayfasında eser adı, oyunun türü, kaç bölümden oluştuğu ve eser sahibinin gerçek kimlik bilgileri ile çağrışım yapmayacak türde eser sahibince belirlenmiş olan altı harf veya rakamdan oluşan RUMUZ açıkça yer alacaktır.

- Eksiksiz olarak doldurulmuş olan katılım formu (birden fazla yazarın olduğu eserlerde ise her yazarın ayrı ayrı doldurduğu katılım formları), üzerinde sadece rumuz yazılı olan kapalı bir zarfın içine konulacaktır. Formun/formların bulunduğu zarf ile birlikte eserin 7 (yedi) nüshası ikinci bir zarfa konarak kapatılacak, zarfın üzerinde kesinlikle kimlik bilgileri yer almayacak, sadece Rumuz yazılacaktır. (Başvuru formunun bulunduğu kapalı zarflar, dereceye giren eserler belirleninceye kadar açılmayacaktır.)

- Yarışma başvuruları elden, posta veya kargo yolu ile belirtilen tarihler içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edilecektir.

- Gerekçesi ne olursa olsun katılıma dair belirlenmiş olan tarihlerin dışında teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta veya kargo gönderimi sırasında meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir)

c) Genel Koşullar

- Yarışma koşullarına uymadığı belirlenen başvurular, yarışma dışı bırakılacaktır.

- Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını istisnasız kabul etmiş sayılacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

- Yarışma için belirlenen ödül kategorilerinden biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulunmadığı takdirde ödül verilmeyecektir.

- Dereceye giren oyunlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvarına girerek sahnelenecek oyun veya oyunlarda Seçici Kurul değerlendirme sıralaması dikkate alınmayacaktır.

- Dereceye giren eserler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvar havuzuna alınacaktır. Bu eserlerin telif hakları sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) yıl, oynanması durumunda ise ilk oyun tarihinden itibaren artı 3 (üç) yıl süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na ait olacaktır.