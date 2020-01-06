Tirebolu Kültür Sanat Günlerine yoğun ilgi

Giresun Tirebolu Belediyesi ve Tirebolu Kaymakamlığı tarafından desteklenerek Tirebolu’nun Kültür, Sanat ve Geleneklerinin tanıtıldığı TİRDEF Tirebolu Dernekler Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen 9. Tirebolu Kültür Sanat Günleri Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Araştırmacı gazeteci ve bir çok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV program Yapımcısı İsmail Kahraman, Çin’den Tirebolu’ya İpek Yolu ve Kafkas Cephesinden Harşit Savunmasına belgesel gösterimi gerçekleştirip önemli bilgiler verdi.

Elif Ekiz’in sunduğu organizasyonda Tirebolu Dernekler Federasyon Başkanı Necdet Demirel ve Giresun Federasyon Başkanı Muhterem Memiş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, kültür ve sanat günleri etkinliğinin hayırlı olmasını temenni ettiler...







Tirebolu kültür ve sanat günlerinde konuşma yapan Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır,”nüfus çalışması olayında hedeflediğimiz sayıya ulaştık. İlçemiz daha yatırım desteği alacak ve hizmetlerimiz daha çok olacak. Bu süreçte bize destek olan Tirebolu Dernekler Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum " dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tirebolu Kültür ve sanat günlerinde yaptığı konuşmada "önümüzdeki günlerde merkezi Üsküdar'da bulunan Dernekler ile bir araya gelerek gün boyu sürecek bir çalıştay yapacaklarını belirterek her zaman sivil toplum kuruluşlarının destekçisi olduklarını söyledi..

Başkan Türkmen ayrıca Suriye İdlib kentine gönderilmek üzere giyim eşyası ve gıda ürünleri olmak üzere 100 TIR civarında bir yardım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldız Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Tirebolu Kültür ve sanat günlerinde yaptığı konuşmada ;" Sosyal ve teknik inovasyon faaliyetleri için laboratuvarlar kuruyoruz. Giresun Üniversitesi ve Görele'ye yaptık. Tirebolu lisesini’ de ayağa kaldıralım. Bu bölüm Türkiye'nin hizmetin de, ana önce memleketime hizmet etmek isterim. Üniversitemizde Lise yaz okulunu kuruyoruz. Ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. Ayrıca kültür ve sanat faaliyetleri için Üniversitemiz hizmete hazır, sizleri Üniversitemize bekliyorum " dedi

TBMM İdare amiri Hasan Turan, sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek, hep birlikte vatan ve memleket sevdası ile hizmet ediyoruz, dedi

9. Tirebolu Kültür Sanat Günlerine, TBMM İdare amiri Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Dekanı Sn. Hüseyin Yılmaz, eski Milletvekili Rasim Zaimoğlu, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Adil Emecan, Giresun Federasyon Başkanı Muhterem Memiş,Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı Necdet Demirel, Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman,Giresun Medya Platformu Başkanı Sadi Toygar, Belgesel yapımcısı İsmail Kahraman, Tirebolu Halk Eğitim Müdürü Ömer Hamzaoğlu ve ekibi ile Giresun sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Tirebolular katılım sağladılar

SUYA YAZILAN YAZI "

Tirebolu kültür ve sanat günlerinde Tirebolu Halk eğitim merkezi müdürü Ömer Hamzaoğlu önderliğinde Tirebolu Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro topluluğunun sahnelediği "Suya Yazılan Yazı" adlı tiyatro oyunu Tirebolu Balıkçılarının yaşanmışlıklarından esinlenmiştir.

9. Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri'nde Tirebolu'nun geleneksel kültürü çeşitli etkinliklerle tanıtılırken, Tirebolu'nun yetiştirdiği değerlerden, Ağustos 2019’da Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile "İnsanlar Yaşarken de anılmalı" çerçevesinde 19, 20 ve 21. inci Dönem Giresun Milletvekili ve iş insanı Rasim Zaimoğlu Giresun ve Tirebolu üzerine yaptığı hizmetleri anlattı.







ÇİN’DEN TİREBOLU’YA İPEK YOLU

Giresun belgesel yapımcısı İsmail Kahraman İpek Yolu Tarihinde Tirebolu'nun Önemi konusunda konuşma yapıp belgesel gösterimi sundu. Çin’den başlayan ve deniz ile ilk kez Tirebolu limanında buluşan Tarihi ipek yolu belgeseli tanıtım sinevizyonu ile davetlilere anlatarak tanıtım yaptı

Programda emeği geçenlere tek tek plaket verilirken, ikram olarak yöresel yemekler davetlilere sunuldu.



Tirebolu Kültür sanat Günlerinde www.gebzegazetesi.com olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

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