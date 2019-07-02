Trabzonlu Gençler piknikte buluştu

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları, 1. Gebze Trabzonlu Gençler Pikniğini düzenledi. Gebze Tatlıkuyu Vadisi’nde gerçekleştirilen piknikte Karadeniz Müzikleri eşliğinde horonlar oynandı. Yöresel sanatçı Ömer Bayram seslendirdiği şarkılarla pikniğe katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.



Pikniğe Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş’ın yanı sıra, Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Malkoç ve Mehmet Dinç, AK Parti İl yönetim kurulu üyesi Recep Kaya ve çok sayıda kişi katıldı.



Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar yaptığı konuşmada, ‘’Gençlik Kolları olarak her sene gençlik etkinliği düzenliyoruz. Bu sene de ilk olarak Gebze Trabzonlular Derneği pikniği düzenledik. Ailelerimizin tanışıp kaynaştığı güzel bir etkinlik oldu. Burada kemençeler, halk oyunları, yarışmalar eşliğinde çok güzel zaman geçiriyoruz. Etkinliklerimize bütün hemşerilerimizi bekliyoruz’’ ifadelerine yer verdi.