TÜMSİAD Seminer Düzenledi

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “Entelektüel Sermaye ve Stratejik Rekabet“ konulu eğitim semineri düzenlendi.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, eğitim seminerlerini yıllık planlamalar ışığında sürdürdüklerini, üyeleri için önem arz ettiğine inandıkları konularda, konusunun uzmanı eğitimcileri TÜMSİAD üyeleriyle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitimci Hakan Okay’ın konuşmacı olarak katıldığı ve zaman zaman soru ve cevap şeklinde geçen seminerde, işletmelerin gelecekte var olabilmesi için başta iyi bir stratejik yönetim ve bunun bileşkeleri olarak yapısal, insan ve müşteri sermayesi üzerinde duruldu. Pazarlama karması içerisinde üretim ve tüketim odaklı kavramlar üzerinde duran Eğitimci Okay, işletmeler için mikro ve makro çevresel faktörleri, swot analiziyle de firmaların rakiplere göre üstün yönlerini, pazar büyümesi, başarılı olmak için eksik yönler ve ürüne gelebilecek engeller veya rakipler bazında yapılması gereken araştırmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Program sonunda Eğitimci Hakan Okay’a TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz tarafından günün anısına plaket takdim edildi.