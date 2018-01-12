Türk Futbolu GKM’de masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Ahmet Yazıcı’nın gerçekleştirdiği “Türk Futbolunun Dünyadaki Yeri” programının konuğu olan Mustafa Denizli Türk Futbolunun şu an dünyadaki konumunu ve tecrübelerini Gebzelilerle paylaştı. Gebzespor’un da konuşulduğu spor söyleşisinde Mustafa Denizli Gebzelilerle bir araya gelmelerine olanak sağladığı için Gebze Belediyesi’ne teşekkür etti. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hafta sonu “Patron Bebek” isimli sinema gösterimi ile devam edecek. 13-14 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri 13:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans ücretsiz gösterim olacak çocuk sinemasına tüm Gebzeliler davetli.