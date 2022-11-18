



Gebze’nin ve Kocaeli’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü; Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Koperatifi – BİLKAR ekim ayı tiyatro etkinliğinde tiyatroseverleri Nazım Hikmet’in karısı Piraye’ye yazdığı mektuplar ile buluşturacak…

Nazım Hikmet’in karısı Piraye’ye yazdığı mektupları konu edinen Murat Çidamlı’nın tek kişilik oyunu, Türkiye turnesindeki Piraye, 21 Kasım’da Gebze’de BİLKAR’ın ev sahipliğinde sahnelenecek.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki oyun 19.30’da başlayacak.

Biletler oyun gününe kadar BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, 1’nci kattaki yerinden,

Oyun günü ve saati civarında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi lobisinde kurulacak masadan temin edilebilir.

Rezervasyon için; 0533 - 719 85 42 numaralı telefona başvurulabilir.

"Ödüllü yönetmen ve aktör Murat Çidamlı'nın rejisörlüğünü ve oyunculuğunu üstlendiği Nazım Hikmet'in "Piraye"si,..., Aşkdan geriye kalanları değil; o aşktan geleceğe aktarılanları sahneliyor."

Eylül Kuzgunbay tarafından sahneye uyarlanan oyunun yönetmen yardımcılığı Özge Çidamlı, müzikleri Kerem Memişoğlu, ışık tasarımı Yüksel Aymaz tarafından yapıldı.