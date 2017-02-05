KÜLTÜR VE SANAT:
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Unutulmaz konser

Sevilen sanatçı Ahmet Aslan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Unutulmaz konser

05 Şubat 2017 Pazar 14:40

Kendine has müziğiyle tanınan sanatçı Ahmet Aslan, Gebze Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, salonu dolduran yaklaşık 700 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya “Minnet Eylemem” şarkısında salonu dolduran yüzlerce kişi eşlik etti. Gebzelilere keyifli bir gece yaşatan Aslan, sahneden alkışlar eşliğinde indi. 
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