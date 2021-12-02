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Yeni kütüphanelerde sona doğru

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 4 ilçeye kazandırılacak yeni nesil kütüphaneler için startı verdi. İhalesi tamamlanan Çayırova dışında diğer ilçelerde YİKOP tarafından tanzim ihaleleri yapılarak önümüzdeki yıl 6 yeni kütüphane Kocaeli’ye kazandırılacak.

Yeni kütüphanelerde sona doğru

02 Aralık 2021 Perşembe 13:11


Kültür ve Turizm Bakanlığını (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü) temsilen Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021 yılında içinde ihtiyaç duyulan ilçelerde yeni nesil kütüphanelerin kazandırılacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Çayırova, Dilovası, Kartepe ve Körfez ilçelerinde çalışmalara başlamış ve belediyelerle iş birliği yaparak yeni kütüphanelerin yerlerini tespit etmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda ilk olarak Çayırova Belediyesi’ne ait Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi alanının genişletilmesi, uygun görülen alanlar ile Akse Mahallesi’nde bulunan park alanı ve binanın kütüphane olarak açılmasına karar verilmişti. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz ay ihalesi yapılarak çalışmalarına başlandı. Öte yandan Dilovası Belediye Başkanlığıyla yapılan protokol sonrası mülkiyeti Belediyeye ait 3 ayrı mahalledeki yerin, YİKOP tarafından 23 Aralık tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek. Yine Kartepe Belediye Başkanlığıyla yapılan protokol sonrası kütüphane olarak kullanılacak yeni bina 24 Aralık’ta ihalesi yapılacak. Aynı gün öğleden sonra Körfez Belediyesi ile yapılan ortak protokol sonrası tespit edilen yeni İlçe Halk Kütüphanesinin tanzim ihalesi de gerçekleştirilecek. Böylece, Kocaeli yeni nesil kütüphanelerine önümüzdeki 2022 yılının ilk altı ayında kavuşacak.



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