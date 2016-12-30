Yerli yapımlar ilgi gördü

30 Aralık 2016 Cuma 13:57
Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Türkiye'de gösterime giren filmler ve izleyici sayısı ile elde edilen hasılatlarda, son 10 yılda büyük artış yaşandı. Türkiye'de 2006 yılında yaklaşık 34 milyon 867 bin kişi sinemaya giderken, 2016'da izleyici sayısı yaklaşık 57 milyon 800 bine ulaştı. Filmlerden elde edilen hasılat ise 2006'da yaklaşık 243 milyon 265 bin lirayken, 2016'da yaklaşık 686 milyon 160 bin lira oldu. Bu yıl en çok izlenen filmlere bakıldığında, ilk 5 sıraya yerli yapımlar yerleşti. Prodüksiyonu ve hikayesiyle yılın çok konuşulan filmleri arasında yer alan Alper Çağlar'ın yönettiği "Dağ 2", yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi tarafından izlenirken, 31 milyon 120 bin liralık hasılatıyla birinci sıraya yerleşti. Geçen yıl ilk 10 sıralamasında 8 yerli film dikkati çekerken, listenin başında, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi yer aldı. Yaklaşık 6 milyon 72 bin kişi tarafından izlenen yapım, 69 milyon 417 bin liralık hasılat elde etti. Ayşe KAHRAMAN