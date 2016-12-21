Gebzeli Kuaför, Hülya Avşar’la Buluştu!

Hülya Avşar’ın sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği çekilişte kazanan ve Hülya Avşar ile bir araya gelme şansına sahip olan Aytaç Kalaycı ünlü sanatçı ile bir araya geldi. 3 saat boyunca bir arada olan ve bol bol sohbet eden Hülya Avşar ile Aytaç Kalaycı güzel bir gün geçirirken Aytaç Kadın Kuaförü sahibi Aytaç Kalaycı, Hülya Avşar’ın egosunu yenmiş sağlam karakterli bir inşa olduğunu söyledi. Hacı Halil Mahallesi'nde hizmet veren Aytaç Kadın Kuaförü sahibi Aytaç Kalaycı, Avşar’ın önemli bir sanatçı ve star olduğunu kaydetti.



Refik Sıla GÜVENÇ