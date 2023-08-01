Adrenalin Tutkunları Gebze Driftfest’te Buluştu

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Sizlerde görüyorsunuz büyük bir seyirci kalabalığı var. Burada gençler ağırlıklı. Şu anlama geliyor; gençlerin bazı arayışları var. Biz de bu arayışlara cevap vermek adına bugün bu festivali düzenledik. Festivalimize katılan tüm sporseverleri kutluyoruz. Gebze’de daha önce olduğu gibi ilkleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gerekli tedbirlerin alındığı trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen Gebze Driftfest’e katılan profesyonel sporcuların sergilediği ‘drift’ gösterilerini, alanı dolduran Gebzeliler ilgiyle izledi. Gebze Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Gebze Driftfest’e ayrıca, belediyenin sosyal medya hesaplarını aktif olarak takip eden vatandaşlardan kurayla belirlenenler, gösteri yapan araçlarda ‘drift’ heyecanı yaşadı.