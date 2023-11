Elektrikli araç dünyasının Kocaelili firmaları, Go Green Türkiye’de

Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye 2023, Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) destekleriyle 16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da ilk kez kapılarını açıyor. Kocaeli’den E-Mobility İmalat, Ottomotive Mühendislik ve Sanlab’ın yer aldığı fuarda, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkaracak. Ziyaretçilerin, Hyundai, Kia, Leapmotor, MG, Opel, Skywell ve Was Motor markalarına ait yeni modelleri, fuar alanına kurulan özel alanda deneyimleyebileceği Go Green Türkiye 2023’te ayrıca, sektörün bugününe ve geleceğine ilham olacak bir dizi panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.