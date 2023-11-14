Elektrikli araç dünyasının Kocaelili firmaları, Go Green Türkiye’de

Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye 2023, Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) destekleriyle 16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da ilk kez kapılarını açıyor. Kocaeli’den E-Mobility İmalat, Ottomotive Mühendislik ve Sanlab’ın yer aldığı fuarda, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkaracak. Ziyaretçilerin, Hyundai, Kia, Leapmotor, MG, Opel, Skywell ve Was Motor markalarına ait yeni modelleri, fuar alanına kurulan özel alanda deneyimleyebileceği Go Green Türkiye 2023’te ayrıca, sektörün bugününe ve geleceğine ilham olacak bir dizi panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.

Elektrikli araç satışlarının her geçen gün hızla arttığı Türkiye’de, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde şarj edilebilir araç sayısı 49 bine yaklaştı, pazar payı ise yüzde 6,5 oldu. Bununla birlikte son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda, toplam 8 bin 861 şarj noktası sayısına ulaşıldı. Elektrikli araç dünyasında baş döndürücü bir devinim yaşanırken, sektörün kalbi Bursa, bir ilke ev sahipliği yapacak.







16 Kasım 2023 Perşembe günü Tüyap Bursa’da kapılarını açacak olan Go Green Türkiye’de; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.







Dünyanın dört bir yanından 5 binden fazla sektör profesyoneli Bursa’ya gelecek

Go Green Türkiye’yi aralarında filo yöneticileri ve araç kiralama şirketleri, lojistik ve nakliye firmaları, toplu ulaşım şirketleri, sektöre yatırım yapmak isteyen girişimciler, teknoloji ve yazılım firmaları, enerji şirketleri, şebeke alt yapı hizmeti verenler, mühendisler, teknik uzmanlar, satış sonrası servis hizmeti veren firmalar, araç perakende satış yerleri, sektörün ihracatçı ve ithalatçıları, eğitim ve danışmanlık firmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların da olduğu 5 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.







Yarının elektrikli araç dünyasına bugünden ev sahipliği yapacak olan Go Green Türkiye 2023 hakkında detaylı bilgi almak ve online ziyaretçi kaydı yaptırmak isteyenler,

www.gogreenturkiye.com adresini ziyaret edebilirler.