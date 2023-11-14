Elektrikli araç dünyasının Kocaelili firmaları, Go Green Türkiye’de

Elektrikli araç satışlarının her geçen gün hızla arttığı Türkiye’de, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde şarj edilebilir araç sayısı 49 bine yaklaştı, pazar payı ise yüzde 6,5 oldu. Bununla birlikte son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda, toplam 8 bin 861 şarj noktası sayısına ulaşıldı. Elektrikli araç dünyasında baş döndürücü bir devinim yaşanırken, sektörün kalbi Bursa, bir ilke ev sahipliği yapacak.
16 Kasım 2023 Perşembe günü Tüyap Bursa’da kapılarını açacak olan Go Green Türkiye’de; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.
Go Green Türkiye’yi aralarında filo yöneticileri ve araç kiralama şirketleri, lojistik ve nakliye firmaları, toplu ulaşım şirketleri, sektöre yatırım yapmak isteyen girişimciler, teknoloji ve yazılım firmaları, enerji şirketleri, şebeke alt yapı hizmeti verenler, mühendisler, teknik uzmanlar, satış sonrası servis hizmeti veren firmalar, araç perakende satış yerleri, sektörün ihracatçı ve ithalatçıları, eğitim ve danışmanlık firmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların da olduğu 5 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.
Yarının elektrikli araç dünyasına bugünden ev sahipliği yapacak olan Go Green Türkiye 2023 hakkında detaylı bilgi almak ve online ziyaretçi kaydı yaptırmak isteyenler,
www.gogreenturkiye.com adresini ziyaret edebilirler.