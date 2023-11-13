Silinen Tuşlar İçin Yeni Çözüm!

Zamanla araçların dışı gibi içinde bulunan aksamlarında da yıpranmalar meydana gelebiliyor. Özellikle kullanıma bağlı olarak aracın tuş takımında aşınma ya da silinme gibi durumlar yaşanıyor. Satış sonrası hizmetlerde sektöre yenilikler getirmeye devam eden RS Boyasız Onarım, mini onarım kapsamında müşterilerine tuş takımı restorasyonu hizmeti vererek araçları yeniden şık görüntüsüne kavuşturuyor. Zamanla kullanıma bağlı olarak aracın tuş takımında olan aşınma ve yıpranmalar otomobili şık bir görüntüden uzaklaştırıp eski ve bakımsız hale getirebiliyor. Verilen restorasyon hizmeti ile parça değişimi olmadan otomobilin iç mekânında bulunan tuş takımları orijinal haline geri döndürülüyor. Bu sayede aracın değeri de yükselmiş oluyor.

Araçların iç mekânında bulunan tuş takımları, belli bir süre sonra kullanıma bağlı olarak aşınırken, genellikle plastik malzemeden üretilen tuşlar ve düğmeler zaman içerisinde soyulmalara maruz kalıyor. Bu görüntü aracı eski ve bakımsız göstermesinin dışında araç kullanıcılarının günlük hayatta işini zorlaştırabiliyor. RS Boyasız Onarım, araç sahiplerine, tuş takımlarını değiştirmeden orijinal ve yeni haline döndürmek adına yenilikçi bir çözüm sunuyor.





“Hem aracın değeri artıyor hem de araç sahibi yüksek maliyetten kurtuluyor”

Aracın; teyp-multimedya tuş takımı, klima paneli, direksiyon bölümü, far ve cam açma düğmemeleri, kapı kilit düğmesi ve bagaj düğmesi gibi tuş takımları kullanımla beraber belli bir zaman sonra tamamen silinmiş ya da kısmen soyulmuş hale geliyor. Bu tuş takımını yenisi ile değiştirmekse tüketici için çok maliyetli oluyor veya bazı modellerde yenisinin tedarik edilmesi uzun zaman alabiliyor. Tuş takımı restorasyonu hizmeti ile kalite ve düşük maliyeti bir araya getirdiklerini vurgulayan RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, “Aşınan tuş takımını yenisi ile değiştirmek çok maliyetli olabiliyor. Fakat verdiğimiz tuş takımı restorasyonu hizmeti ile araç sahiplerini hem yüksek maliyetten koruyoruz hem de tuş takımını orijinal haline kavuşturuyoruz. Restorasyon işleminde; tuş takımı temizlendikten sonra lazer CNC makinesi vasıtasıyla araç fontuna ve orijinalliğine uygun bir şekilde panellere tekrar baskılanıyor. Bir araç için dış görüntüsü ne kadar önemli ise iç mekânı da bir o kadar önemli. Restorasyon işlemi sayesinde araç daha bakımlı hale geldiğinden dolayı değeri de artmış oluyor. Bu parçaların sıfırı ile değiştirilmesi maliyeti sebebiyle kronik bir problem haline gelmiş durumda. Birçok marka ve modele sağladığımız bu hizmet ile tüketicinin bu problemini kökten çözmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu hizmetten mini onarım kapsamında kasko poliçesine sahip tüketiciler anlaşmalı sigorta şirketleri vasıtasıyla da yararlanabiliyor.” açıklamasında bulundu.