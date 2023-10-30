Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem:

Otomobil, kısa bir süre için yatırım aracı olmaktan çıktı, bunda en büyük etken kredilerin çıkmaması, faizlerin yüksek olması, vadelerin kısa seyretmesi diyebiliriz.

· Ancak konuttan ziyade otomobil daha ulaşılabilir olduğu için döviz artışıyla beraber tüketici enflasyondan korunmak için otomobili tekrar yatırım aracı olarak kullanacaktır.

· Sıfır araç tarafı için konuşursak; marka ve model bazlı olarak stok sorunu ortadan kalktı, daha az araç alındığı için stoklar birikti. Talebin daralmasıyla bu şekilde bir durum ortaya çıktı, ülkeye gelen sıfır araç sayısında adetsel artış söz konusu değil.

· İkinci el tarafında kısmi olarak fiyat artışı durdu. Yeni yıl ile birlikte üretici enflasyonu sebebiyle yine fiyatlarda artış olacaktır, yine döviz kaynaklı da fiyatlarda artış yaşanacağını ön görüyoruz.





· İkinci eldeki fahiş fiyat durumu değişti, ikinci eli sıfırdan pahalı değil, bazı premium araçlarda liste fiyatı üzerinden satış durumu var, ancak fiyatlarda gerileme söz konusu değil. Orta ve uzun vadede yine yatırım aracına döneceği için fiyatlardaki stabilite bozulabilir.

· Fiyatlarda stabilite mevcut ancak ülke çapında birçok ürünün fiyatı artarken otomobil fiyatlarında düşüş öngörmek veya düşüşten bahsetmek hayalperestlik olacaktır. Otomobil fiyatlarını düşürecek tek etken ÖTV’de matrah artırımı veya geniş çaplı bir ÖTV indirimidir.

· Özetle tüketici nezdinde otomobil satın almak için iyi bir dönemdeyiz. Nakdi olan tüketici otomobil alma kararını ertelemezse yararına olacaktır.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş:

· Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Öte yandan araç fiyatlarında yaşanan ortalama yüzde 12-15 arasındaki düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi.

· Pandemiden bu yana ikinci el araç sektöründe yaşanan manipülasyonların önemli derecede sona erdi. Bakanlığın almış olduğu aksiyonların sahada karşılık bulduğunu ve otomobil fiyatlarındaki manipülasyonların geride kaldığını görüyoruz. İkinci el araç fiyatlarında artık köpük kalmadı, nihai tüketicinin, otomobile ihtiyacı olanların önü açılmış oldu. Otomobilin yatırım aracı, bir emtia olarak kullanılması durumu da son buldu.

· Manipülatif ve suni biçimde ikinci el araç fiyatlarında artışlarla artık karşılaşmayacağımızı öngörüyoruz. Artışlar enflasyonla doğru orantılı biçimde olacaktır. Diğer tarafta kredi kısıtlamaları ve yüksek faizin etkisiyle pazardaki durgun pozisyon yerini koruyor. 45-55 gün olan ortalama satış günü önümüzdeki aylarda 60-65 günlere çıkacaktır.







· Fiyatlarda gelecek dönemde önemli bir düşüş daha yaşanmayacağını, ancak artışın enflasyonla orantılı olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Öte yandan sıfır araç tarafında stok problemleri önemli derecede azalmış durumda ve spesifik modeller dışında birçok araç satın alınabiliyor.

· İlan platformlarındaki fiyatlarla reeldeki fiyatlar arasında “balon” diyebileceğimiz bir fark halen mevcudiyetini koruyor. Keyfe keder satıcıların bolluğu ve keyfe keder yazılan fiyatlar pazar analizinde yanıltıcı oluyor. Pazardaki gerçek fiyatlarla sanal fiyatlar arasında yüksek bir marj var. Bu ilanlar azaldıkça veya pazar fiyatına oturunca, sektör de daha hızlı toparlanacaktır.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre:

· Türkiye ikinci el araç pazarında finansman çözümleri 10 araçtan ortalama 7’sini bağlarken, bankaların onayladığı kredi miktarlarının düşük seviyede seyretmesi ve sıfır araçlardaki stokçuluk problemlerinin önemli derecede azalması, ikinci el araç pazarında son 2 aydır ciddi bir durgunluğa sebep oldu.

· Alıcı ve satıcıların yegane buluşma noktası olan ekspertiz merkezleri girişlerinde hissedilir derecede düşüşle karşılaşıyor olmamız bu durumu destekliyor. Fiyatlarda yaşanan gevşemenin etkisiyle ekspertize gelen araç yaşı ise ortalama 8-10’dan 2-6 yaşa kadar gelmiş durumda.

· İkinci ele olan talebin sıfır araçlardaki arz problemlerinin aşılmasıyla bir parça sıfıra kaydığını görüyoruz. Ancak tüketicilere önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz; uzun zamandır bayilerde, galerilerde veya kişilerde bekleyen araçlar ortaya çıktı ve bu araçların hangi koşullarda saklandığını bilmiyoruz. Ayrıca hemen her gün sıfır araç taşıyan bir tırın kazaya karıştığı haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu araçlar günün sonunda onarılacak ve tekrar satışa sunulacak. Alacağınız sıfır araç bayiden de olsa, galeriden de olsa, kişiden de olsa mutlaka kurumsal bir markada ekspertiz yaptırın. Geçtiğimiz yıllarda boyası, değişeni, geçmiş hasarı olan birçok sıfır araçla birebir karşılaştık, zaman zaman ekspertizini yaptığımız her 100 sıfır araçtan 2’sinde boya-değişen-tadilat tespit etmiştik.

· Nakdi problemi bulunmayan ancak bir araç satın almak isteyen tüketiciler için hem ikinci el hem de sıfır araçlardaki arzın fazlalığı, hem de fiyatların düşmesi önemli bir fırsat olarak nitelendirilebilir.