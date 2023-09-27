Dünyanın İlk Çevreci Motosiklet Yağı Türkiye'de!

Dünyanın önde gelen yağ üreticilerinden Motul, sektöre yön veren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. 170 yıldır madeni yağlar geliştiren şirket, ham petrole bağımlılığı ortadan kaldıran ve yüksek teknoloji ile yeniden rafine edilmiş baz yağdan üretilen sektörünün ilk çevre dostu motosiklet yağı NGEN Serisi’ni pazara sundu. Motul Türkiye Pazarlama Müdürü Özge Bodur Karakaş, “Dünyamızın benzeri görülmemiş ekolojik zorluklarla karşı karşıya olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden CO2 emisyonlarını azaltmak ve gelecekteki çevre düzenlemelerini karşılamak adına ham petrole olan bağımlılığının azaltılması büyük önem taşıyor. Sektörümüzde bir ilk olarak, yüksek teknoloji üretim kabiliyetlerimiz sayesinde yeniden rafine edilen ürün serimiz NGEN sayesinde standart yağların yarattığı karbondioksit emisyonunun sadece yüzde 35’ini üretiyoruz. Yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş ürün ambalajları ile geleceği bugünden yakalamak isteyen motosiklet kullanıcıları için NGEN Serisi aynı zamanda yüksek performans sunuyor.” açıklamasında bulundu.







Sunduğu yüksek performans ve teknolojiyle motosiklet kullanıcıların tercihi Motul, yüksek performanslı ve çevre dostu yağını tanıttı. Yeni Motul NGEN Serisi, çevreye duyarlılığı ile öne çıkarken yüksek performans ve optimum yakıt tüketimini de aynı anda sunabiliyor.





Yeni NGEN Serisi, mekanik performansı istenilen seviyede tutmak için çok dikkatli bir şekilde seçilmiş ve bir araya getirilmiş, yüksek teknoloji ile yeniden rafine edilmiş birinci sınıf baz yağlar, sentetik Esterler ve birinci sınıf katkı maddelerinin kombinasyonu ile üretilirken; sektörde bir ilk olarak yüzde 50 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100’ü geri dönüştürülebilir plastik ambalajları ile CO 2 emisyonunun azaltılmasını sağlıyor.





170 yıldır yüksek teknoloji ürün yağlar ürettiklerini ve artık sürdürülebilirliği de denklemin içine kattıklarını aktaran Motul Türkiye Pazarlama Müdürü Özge Bodur Karakaş “Dünyamızın benzeri görülmemiş ekolojik zorluklarla karşı karşıya olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden CO 2 emisyonlarını azaltmak ve gelecekteki çevre düzenlemelerini karşılamak adına ham petrole olan bağımlılığının azaltılması büyük önem taşıyor. Sektörümüzde bir ilk olarak, yüksek teknoloji üretim kabiliyetlerimiz sayesinde yeniden rafine edilen ürün serimiz NGEN sayesinde standart yağların yarattığı karbondioksit emisyonunun sadece %35’ini üretiyoruz. %50 oranında geri dönüştürülmüş ürün ambalajları ile geleceği bugünden yakalamak isteyen motosiklet kullanıcıları için NGEN Serisi aynı zamanda yüksek performans sunuyor.” dedi.











