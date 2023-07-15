Mini Onarımda Araç Sahiplerinin İhtiyaçları Değişti!

Eski mini onarım kapsamı olarak cam çatlağı, döşeme yanığı, tamponlardaki küçük çizikler ön plana çıkarken, artık tüketici kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan daha kapsamlı çözümler talep ediyor. Ülkemizde birçok sigorta şirketiyle anlaşması bulunan RS Otomotiv Grubu; RS Servis ve RS Boyasız Onarım tarafında, sigorta şirketleriyle yaptığı anlaşmalar kapsamında tüketicilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hasarlı kaportada eski döneme kıyasla daha büyük çapta hasarlarda boyasız onarım, iç mekânda tuş takımı restorasyonu, derin çizik onarımı, taş izi hasar onarımı gibi işlemleri de yeni nesil mini onarım olarak tüketicilere sunuyor.





Seksenli ve doksanlı yıllarda Türkiye’de kasko sigortası bilinci oldukça düşük seviyelerde ilerlerken, 2000’li yıllarla birlikte tüketicilerin kaskoya olan bakış açısı hızlı biçimde değişti. Bu değişimle birlikte poliçelerdeki klozlara eklenen ve araç sahipleri için birçok ücretsiz avantaj sunan mini onarım hizmetleri, kasko yaptırmakta önemli etken oluyordu. Camlarda oluşan çatlaklar, tamponlardaki çizikler, döşemelerde ortaya çıkan yanık ve delikler; sigorta şirketinin anlaşmalı servislerinde kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan onarılıyordu. Ancak son yıllarda otomobillerdeki değer artışı, tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini de dönüştürdü.





Boyasız göçük düzeltme, derin çizik, taş izi onarımı ve tuş takımı restorasyonu da mini onarım kapsamında

Ülkemizde 14 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren ve hali hazırda birçok sigorta şirketiyle anlaşması bulunan RS Otomotiv Grubu, araç sahiplerinden aldığı geri bildirimler doğrultusunda yeni nesil mini onarımı hayata geçirdi. Sigorta şirketleri nezdinde farkındalık yaratmayı hedefleyen şirket, yine anlaşmalar kapsamında RS Boyasız Onarım tarafında sunduğu boyasız göçük düzeltme, iç mekânda tuş takımı restorasyonu, derin çizik onarımı hizmetlerini de mini onarım kapsamına alıyor. Belirli limitler çerçevesinde kaportada oluşacak kaporta-boya onarımları da RS Servis çatısı altında mini onarım kapsamında anlaşmalı sigorta şirketleriyle birlikte tüketicilere sunuluyor.