OTOMOBİL:
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Motul, Uzun Yolculuklar Öncesi Bakımın Önemine Dikkat Çekti

Yazın gelişi ile şehirlerarası uzun mesafe yolculuklarda da yoğunluk başladı.

Motul, Uzun Yolculuklar Öncesi Bakımın Önemine Dikkat Çekti

23 Haziran 2023 Cuma 14:14

Sektörde 170 yıllık tecrübesi ile öncü konumunda bulunan Motul, bu yolculukları daha konforlu bir hale getirmek, sorunsuz bir yolculuk geçirmek ve yolculuk esnasında meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için, uzun yol bakımı ve kontrollere dikkat çekiyor. Yolculuk öncesi ihmal edilmemesi gereken bakım ve kontroller kapsamında motor yağı, lastikler, soğutma sıvısı, fren hidroliği, filtreler ve frenler inceleniyor, yapılan kontroller sonucunda doğru bir şekilde çalışmayan her parça veya fonksiyon tam ve eksiksiz hale getiriliyor. Motul uzmanları, bu bakımların aksatılması durumunda, yolculuk esnasında beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıkabileceğini ve kazaların meydana gelebileceğini özellikle belirtiyor. Bakımlarda kullanılabilecek tüm motor yağı ve bakım ürünleri Motul’den temin edilebiliyor.

Uzun yol bakımı neleri kapsıyor?


Yolculuk öncesi yapılacak bakımda lastikler, en önemli parçaların başında geliyor. Aracın yer ile bağlantısını kuran lastikler dikkatlice incelenmeli; 5 yıldan uzun süredir kullanılanlar, dişlerinin belirginliği kaybolacak derecede yıprananlar ve baloncuk oluşumu meydana gelen lastikler değiştirilmeli; 3 mm’nin altında diş derinliğine sahip lastiklerin yenileriyle değiştirilmesi önerilirken, yazın, yaz lastiklerinin kullanılması hayati önem taşıyor.


Araçlarda, uzun yola çıkmadan önce kontrol edilmesi gereken bir diğer fonksiyon ise fren sistemi oluyor. Fren sisteminde bulunan disk, balata gibi bileşenler aşınmaya maruz kalıyor ve bu bileşenlerin dikkatlice incelenerek değiştirilmesi gerekiyor.  Fren, bir yolculuk için güvenliği sağlayan temel parçalardan biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle eski bileşenlerin kullanılması sürüş güvenliğini azaltırken kazalara da neden olabiliyor. Diskler ve balatalar dışında fren hidrolik seviyesinin kontrolü ve periyodik olarak değişimi de büyük önem arz ediyor.







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