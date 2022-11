RENT GO, GELENEKSEL YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISINI TRABZON’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

RENT GO YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, 14-16 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DOUBLETREE BY HİLTON TRABZON HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜREN TOPLANTILARDA ŞİRKETİN MEVCUT PERFORMANSI VE İLERLEYEN DÖNEME İLİŞKİN HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Rent Go yöneticilerinin her yıl düzenli olarak bir araya geldiği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna, Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, Tunalar Topluluğu ve Rent Go yöneticilerinin yer aldığı değerlendirme toplantısında, önemli başlıklar üç gün boyunca masaya yatırıldı.





Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna:

“Araç kiralama sektörü, otomotiv ekosistemindeki değişimlerden direkt olarak etkileniyor”





Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, araç kiralama sektörünün, otomotiv ekosistemindeki değişimlerden direkt olarak etkilendiğini vurgularken sözlerine şöyle devam etti;

“Eski alışkanlıklar, klasik müşteri hizmetleri, yerini dijitalleşmenin ön plana çıktığı, müşteriyle etkileşimin yoğun ve sürekli gerçekleştiği bir ortama bırakıyor. Bu anlamda Rent Go deneyimini daha çok insana yaşatmayı hem şirketimize hem insanımıza hem de ülkemize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 2022 yılı, birçok yönden zor bir yıl oldu. Buna rağmen hep birlikte hedeflere ulaşmanın gururunu yaşadık. Şimdi önümüzde zor günler gözükse dahi bu çatı altındaki değerli ekiple aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir başarı olmadığına inanıyorum.”

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk:

“Zorlu rekabette yüksek müşteri memnuniyetiyle fark yaratıyoruz”





Rent Go Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda son bir yıla ilişkin rakamları paylaşan Genel Müdür Köksal Öztürk, “Son derece başarılı ve birbirine kenetlenmiş bir ekiple şampiyonluk mücadelesini sürdürmek, heyecanımızı yükseltiyor” dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti;

“Rent Go, ilk andan itibaren Türkiye’de araç kiralamaya yepyeni bir soluk getirdi. Elbette sergilenen başarı tesadüfi değildi. Topluluğumuzun genel prensibi olan, önce müşteri memnuniyeti prensibini tüm iş süreçlerimizde uygulamamız ve sektörün beklentilerine yanıt verme yeteneklerimiz ve otomotiv sektöründeki uzmanlığımız, markamızı bugüne taşıdı. Araç kiralama deneyimi yaşayan müşteriler arasında, yüzde 98’lik memnuniyet oranımız ile en fazla tercih edilen ilk 3 araç kiralama şirketi arasında yer alıyoruz. Marka bilinirliğinde ilk 4 şirket arasında yer alıyoruz. Rekabetin ve müşteriye hizmetin hiç bitmeyen bir yenilik ve gelişim sürekliliği gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. O nedenle önümüzdeki dönem politikalarımızı, gelişime ihtiyaç duyan yönlerimizi desteklemek ve var olan potansiyeli daha iyi değerlendirmek üzere şekillendireceğiz.”

Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı çerçevesinde Rent Go’nun ülke çapındaki ofislerinden gelen yöneticiler, 14-16 Kasım tarihleri arasında Tunalar Topluluğu’na bağlı Doubletree By Hilton Trabzon’da ağırlandı.

Etkinliğin ilk gününde dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olan Sümela Manastırı ziyaret edilirken, ikinci gün 2022 yılına ilişkin faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, panel ve çalıştaylar düzenlendi. Eğlence dolu gala yemeğinde, yıl boyunca gerçekleşen performansların değerlendirildiği başarı ödülleri sahiplerini buldu. Programın son günü ise, Rent Go’nun araç kiralama sponsoru olduğu çifte şampiyon Trabzonspor tesisleri ziyaret edildi.