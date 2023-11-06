“Şanzıman Yağı Diyip Geçmeyin” Yanlış Bilgi Yüz Binlerce TL Masrafa Yol Açıyor!

Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Motul, araç sahiplerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Birçok otomobil markası, şanzıman yağı için “lifetime” ibaresine yer verdiği için tüketiciler arasında yağın “ömürlük” olduğu algısı var olsa da, şanzıman tipi fark etmeksizin 5 yıl veya 60 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekiyor.

Özellikle şehir içinde sık kullanılan otomatik şanzımanlı araçlarda yağ değişimi gerçekleştirilmediği takdirde marka ve modele bağlı olarak yüz binlerce TL’yi bulabilecek arızaların ortaya çıkacağına dikkat çeken Motul uzmanları, doğru aralıklarla yağı yenilenen şanzımanın 20 yıl ve hatta kullanıma bağlı biçimde, kronik bir problemi olmadığı takdirde daha uzun yıllar arıza çıkarmadan görevini yerine getirebileceğini açıklıyor.



1853 yılından bu yana hem motorlu taşıtlar hem de endüstriyel tesisler için madeni yağ geliştiren Motul, 27 milyon araç sahibini ilgilendiren önerilerde bulundu. Yıllar içinde birçok araç üreticisinin şanzıman yağları için kullandığı “lifetime” ibaresinin yanlış algılandığı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yağın “ömürlük” olmadığına ve çok ciddi onarım masraflarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Otomobil markaları tarafından ifade edilen “kullanım ömrü boyunca yağ değişimine ihtiyaç yok” ibaresinin sadece ilk 5 yılı kapsadığını belirten Motul, birçok premium otomobile şanzıman üreten şanzıman üreticilerinin dahi 5 yıl veya 60 bin kilometrede bir değişim önerdiğini söylüyor.





Yağı değişmeyen şanzımanda hasar ağır oluyor

Yağ değişimi yapılmamış şanzımanlarla ilgili tespitlerini aktaran Motul uzmanları “Zamanla vuruntulu çalışma başlar, vites geçişleri daha hissedilir olur, dişlilerin çapakları yağa karışır ve bu çapaklar sürekli olarak dişlilerin içerisinde dolaşmaya devam ederek dişlilere zarar verir. Islak kavramalı otomatik şanzımanlarda ise balata tozları şanzıman yağını kirletir. Kirlenen bu yağ zamanla özelliklerini kaybeder. Normalde şanzımanlar çok uzun ömürlü sistemler. Ancak bakımları düzgün yapılmadığı için 5 yıl içinde ağır hasarlar çıkarabiliyorlar. Bu hasarlar marka ve modele bağlı olarak yüz binlerce TL’yi bulabilecek masraflara yol açıyor. Düzenli olarak yağı değişen bir şanzıman ise 20 yıl ve hatta kullanıma bağlı biçimde, kronik bir problemi olmadığı takdirde daha uzun yıllar boyunca hiçbir arıza vermeden görevini yerine getirebiliyor.” diyor.

Birçok serviste yağın ancak yüzde 50’si değişiyor, risk artıyor

Öte yandan manuel, yarı otomatik, CVT, DCT, robotik, tam otomatik gibi tüm şanzıman gruplarına uygun, her otomobil üreticisi tarafından onaylanmış yağlara sahip olan Motul, tam otomatik şanzıman yağlarının birçok servis tarafından el yordamıyla değiştirildiğini ve riskin arttığını belirtiyor. Manuel yöntemle ancak yüzde 50’si yenilenen yağ, eski yağ ile karışarak arıza ihtimalini daha da artırıyor. Servislerin kullanabileceği Motul’ün geliştirdiği EVO isimli değişim istasyonu ile yağın yüzde 100’ü değiştirilerek tüm riskler minimuma iniyor. Motul EVO servis noktalarına www.motul.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.