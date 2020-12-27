TOGG kuruluşunun 3. yılında üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kuruluşunun üzerinden geçen 3 yılın ardından otomobil üretim sürecinde önemli aşamalar katetti.

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 60 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuştu. Proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat bulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. Bu kapsamda, TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı

Otomobilin tanıtımı 27 Aralık 2020'de yapıldı

Geçen yıl 27 Aralık'ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtımda, araçların tasarımı otomobilseverlerden tam not aldı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı.

Süreç yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "ikinci otomobil devrimi" olarak kabul edilen Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

Bu çerçevede, TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin inşaatına başlama töreni ise 18 Temmuz 2020'de gerçekleştirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde 2022 başında tamamlanması planlanan tesisin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Gemlik tesisinin üstyapı çalışmaları Yapı Merkezi şirketi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı.

Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip olacak tesis, üretim hatlarında çıkabilecek hataları gelişmiş kamera ve sensörlerle öngörecek ve/veya engelleyecek, iş birlikçi robot uygulamaları ve giyilebilir teknolojilerle ergonomiyi artıracak.

"Avrupa'nın en temiz tesisi" olacak fabrikanın, "uçucu organik bileşen" salımı Türkiye'deki yasal sınırın 9'da biri, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de biri şeklinde gerçekleşecek.

TOGG bünyesinde 4 bin 300 kişi istihdam edilecek

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Bu arada, TOGG, 846 milyon 774 bin TL sermaye artırımına giderek 996 milyon 774 TL ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, bunu hedeflediği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak.

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. 15 yılda 22 milyar TL'lik yatırımla yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak tesiste, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracın bantlardan indirilmesi planlanıyor.

Tedarikçilerin tamamı seçildi

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, TOGG'un ilk araç için tedarikçi seçimlerinin yüzde 100'ü tamamlandı.

Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor.

Markalaşma adımları atıldı

TOGG'un marka çalışmaları da planlanan şekilde devam etti.

TOGG CEO'su Karakaş, Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin yoluna TOGG markasıyla devam edeceğini bildirdi. AB ve Çin'den sonra TOGG tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi de (JPO) TOGG'un C-SUV ve Sedan tasarımlarını TOGG adına tescil etti.

TOGG, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

TOGG, Avrupa'ya ilk adımını Almanya'dan attı. TOGG, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı. TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.

TOGG'un teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı da (User Lab) geçen günlerde Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

"Tersine göçle" önemli isimleri bünyesine kattı

Bu süreç içerisinde, TOGG kadrosunu dünyaca tanınan isimlerle de güçlendirdi.

TOGG, otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı.

TOGG'un tasarım çalışmalarına başından beri danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı Murat Günak da 1 Nisan'dan itibaren şirkette "tasarım lideri" olarak tam zamanlı görev yapmaya başladı. Ayrıca, Talin Yıldız, TOGG Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak Fransa'dan Türkiye'ye dönüş yaptı.

Böylece, "tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.

30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak

Verilen bilgiye göre, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmaları canlı izlenebiliyor

TOGG'un "bir fabrikadan daha fazlası" şeklinde tanımladığı Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmaları, TOGG'un resmi internet sitesi "togg.com.tr"deki "TOGG TV" sekmesinden canlı olarak izlenebiliyor.