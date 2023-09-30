Türk Şirket Orta Doğu Pazarının Parlayan Yıldızı Dubai’de!

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen MOTOR AŞİN, bir Türk markası olarak Dünya arenasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin en köklü ve deneyimli otomotiv şirketlerinden biri olan MOTOR AŞİN, bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek Automechanika Dubai Fuarı'nda katılımcı olarak boy gösterecek. MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı “Güçlü vizyonumuzla Dubai Fuarı’nda ön plana çıkarak ülkemizi gururla temsil etmeyi hedefliyoruz ve Türkiye olarak biz de buradayız diyoruz. Alanımızda mümkün olduğunca çok misafiri ve konuğu ağırlayıp, misafirperverliğimizi ve kültürümüzü de yansıtmak istiyoruz. Ülkemiz için ihracat fırsatlarının artacağı, iş birlikleri ve anlaşmaların yapılacağı verimli bir fuar olmasını diliyoruz.” dedi.

Messe frankfurt tarafından 18.cisi Düzenlenecek fuar, bu yıl BAE Dubai’de kapılarını açıyor.” Üç kıtayı birbirine bağlayan bu önemli etkinlik, ulaşılması zor pazarlar için kilit platform görevini üstlenirken, hedeflediği Afrika, BDT Ülkeleri, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi görecek.

Fuarın kritik bir öneme sahip olduğunu ileten MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı “Güçlü vizyonumuzla Dubai Fuarı’nda ön plana çıkarak ülkemizi gururla temsil etmeyi hedefliyoruz. Alanımızda mümkün olduğunca çok misafiri ve konuğu ağırlayıp, misafirperverliğimizi ve kültürümüzü de yansıtmak istiyoruz. Ülkemiz için ihracat fırsatlarının artacağı, iş birlikleri ve anlaşmaların yapılacağı verimli bir fuar olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Dubai otomotiv endüstrisi için kilit noktalardan biri

“Market Data Forecast tahminine göre Ortadoğu otomotiv satış sonrası pazarının, 2022 ve 2027 arasında yüzde 8’lik büyüme hızı ile ile 42 Milyar dolara ulaşması bekleniyor. Körfez ülkelerinin elektrikli araç satışları yükseliyor. Sektör dönüşürken yeni trendlere olan ilgi



de haliyle artıyor.” mesajını veren Aşçı “Bu yönüyle Dubai, Dünya ticaretindeki önemi ve marka değeri ile sektör paydaşları için cazip bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin lokomotif sektörü olarak kabul edilen otomotivin bir paydaşı olarak; bizde yenilik ve gelişim için Dubai’de biz de varız diyoruz.” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

2022 yılındaki Automechanika Dubai verilerine göre 53 ülkeden 1.145 katılımcı fuara katılırken, 20 ülke için özel hol kuruldu ve 153 ülkeden 43.103 ziyaretçi fuarı ziyaret etti. Katılımcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 98 arttı; 88 farklı Türk şirket fuara katılırken katılımcı ve ziyaretçi sayılarının bu yıl daha da artacağı öngörülüyor.