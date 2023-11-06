"Yerli Üretim, Her Araçta ve Her Parçada" Otomotiv Yan Sanayimizde 60 Yılda Rekor Büyüme!

Türkiye’nin en eski yedek parça şirketlerinden MOTOR AŞİN, otomotiv yan sanayisinin geldiği noktaya ışık tuttu. “60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü, bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri oluşturabilecek potansiyele erişti.” ifadelerine yer veren MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “70’lı yılların hemen başında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan yedek parça üreticilerimiz, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’mize çok ciddi katma değer sağlayacak pozisyona ulaştı. Artık dünya çapında bilinen hemen her araçta biz varız, her parçada biz varız.” dedi.

Ülkemizin otomotiv yan sanayi ve yedek parça sektörünün gösterdiği büyük gelişim serüvenini paylaşan MOTOR AŞİN, ülke çapında 150 bin kişiye direkt, 750 bin kişiye indirekt biçimde istihdam sağlayan pazarın potansiyeline ışık tuttu.

60 yıl önce 170 bin olan taşıt sayısı 28 milyona koşuyor

Döviz kıtlığının yaşandığı 1980 öncesinde, taşıt araçları imalat sektöründe yerli muhteva oranının arttırılması, ithalatın kısılarak talebin yerli parça üretimiyle karşılanması ve azami döviz tasarrufu sağlanması, otomotiv yan sanayinin ve yerli yedek parça pazarının desteklenmesine yönelik başlıca amaçları oluşturdu. Bu süre içinde, ülkemizde imal edilen her türlü motorlu araç, otomotiv yan sanayinin gelişmesini de sağlamış ve üretilen milyonlarca araçta yerli katkı oranı yüzde 90’ları aşarken, bazı parçalar, otomotiv yan sanayinde günün teknolojisine uygun olarak yapılan yatırımların da katkısıyla üretildi.





Yan sanayi ve yedek parça sektöründe 1000’in üzerinde şirket faaliyet göstermesine rağmen, kabul edilebilir üretim standartlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayine direkt olarak orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısının 350 civarında olduğunu belirten MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “60 yıl önce yaklaşık 170 bin olan taşıt sayısı bugün 28 milyon adete koşuyor, araç sayısındaki artış direkt olarak yedek parça ihtiyacını da artırdı, gelişim hızını yükseltti. Bugün sektörde faaliyet gösteren şirketler genellikle İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir’de yoğunlaşmış durumda. Bölgesel bazda değerlendirildiğinde, firmalarının yüzde 75’inin Marmara, yüzde 13’ünün Ege ve yüzde 7’sinin İç Anadolu, yüzde 5’inin de diğer bölgelerde bulunduğu görülmektedir.” açıklamasını yaptı.





150’den fazla ülkeye ihracat, 9 milyar dolar üretim potansiyeli

“60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü; otomotiv yan sanayinin üretim kapasitesi, taşıt araçları imalat sektörünün yüzde 80 kapasite kullanımında çalışması ve ülkemizde imal edilen araçlarda yüzde 60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri yaratabilecek potansiyele erişti. Otomotiv yan sanayimizin yılda 5,4 milyar dolarlık katma değer, 3 milyar dolarlık ihracat geliri, 450 milyon dolarlık yatırım potansiyeli mevcut.” ifadelerine yer veren MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “70’lı yılların hemen başında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan yedek parça üreticilerimiz, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’mize çok ciddi katma değer sağlayacak pozisyona ulaştı. Artık dünya çapında bilinen hemen her araçta biz varız, her parçada biz varız.” dedi.



