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Büyükşehir neden yatırım yapmıyor?

Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, Darıca Seyir Köşkü Kafe’de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Başkan Çetinkaya’nın yanı sıra ilçe Başkan Yardımcıları Adnan Baş, Mustafa Gül, Basın ve Tanıtma Kurulu Başkanı Hakan Top, Saadet Partisi Darıca İlçe Gençlik kolları başkanı Recep Gökgöz ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.

Büyükşehir neden yatırım yapmıyor?

10 Ocak 2017 Salı 11:35

 Başkan Çetinkaya, bu toplantıda gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya yaptığı açıklamada öncelikle gazetecilerin Basın Onur gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

BELEDİYEYEİ ELEŞTİRDİ

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çetinkaya, şunları söyledi: “Darıca Belediyesi sadece yeni bir yol yapsın, biz  başka bir şey istemiyoruz. Milli Görüş belediyeleri her zaman çıtayı en üste çıkardı.  Darıca’da devam eden sadece Sahil Projesi var. Bu proje güzel bir proje ve devam etmeli. Darıca Belediyesi’nin yanında yer alan otoparkı ücretli yapmışlardı, şimdi bu uygulamayı kaldırdılar. Teşekkür ediyoruz. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi güzel bir eser fakat yeri hiç iyi değil. Biz bunu proje başlarken de söyledik. Darıca Belediyesi’ne ait 5-6 birim müdürlüğü farklı farklı yerlerde. Kaymakamlık, milli Eğitim, tapu müdürlüğü gibi yerler hep farklı yerde. Bu dağınıklığa son vermek lazım’’

 BÜYÜKŞEHİR’E NİYE BAĞLANDIK?

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet almak için bağlanarak ilçe olduk. Ancak hizmet alamayan veya en az yatırım alan ilçeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak arasında problem mi var?  Yoksa neden yatırım yapılmıyor ilçemize? Şükrü Bey, bunu mutlaka açıklamalı. Darıca Belediyesi, derneklere ve STK’lara yardım ederek onların muhalefet yapmasını engelliyor. STK’lar ve dernekler, en büyük muhalefetin yapılacağı yerler ancak hiç sesleri solukları çıkmıyor. 3-5 sandalye, masa alarak, iktidar partisinden nemalanıyorlar. Bu hiç ama hiç doğru değil’’ dedi.

 

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