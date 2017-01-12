POLİTİKA:
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Saadet Bavaş’a son görev!

Gebze’de faaliyet gösteren Kars, Ardahan ve Iğdırlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasrettin Bavaş'ın annesi Saadet Bavaş(92) vefat etti.

Saadet Bavaş'a son görev!

12 Ocak 2017 Perşembe 09:58

 Anavatan Partisi’nin en güçlü olduğu dönemlerde Gebze’de İlçe Başkanlığı yapan, daha sonra Kars, Ardahan ve Iğdırlı Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasrettin Bavaş'ın annesi Saadet Bavaş önceki gün hayata gözlerini yumdu. vefat etti. Saadet Bavaş’ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba başta olmak üzere çok sayıda iş ve siyaset adamı, dostları da katılarak Bavaş ailesinin yanında oldu.

Mustafa Ulaş GECAL

 

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