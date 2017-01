Şimdi Gebze Vakti!

Şimdi yine bir seçim zamanı geldi ve siyasilerin hiç kuşkusuz en çok uğrak yeri Gebze bölgesi olacak. Kocaeli’nin oy deposu olan Gebze Bölgesi, seçmenin Yüzde 45’ine sahip. 4 ilçede ot potansiyeli bu kadar yüksek olunca hiç kuşkusuz her siyasi partinin iştahını da kabartıyor. Ancak seçim zamanı Gebze Bölgesi’nden adeta dışarı çıkmayan siyasiler seçimlerden sonra ise Gebze’yi hatırlamakta güçlük çekiyorlar. Yine bir seçim zamanı geldi. Muhtemelen mart sonu ya Nisan ayı içinde Anayasa Değişikliği referandumu için seçmen sandık başına gidecek. Gerek Evet cephesinde yer alan AK Parti ve MHP, gerekse hayır Cephesini oluşturan başta CHP ve HDP olmak üzere Muhalefet seçim zamanı Gebze Bölgesi’ne yüklenecek. Hazırlanacak programlarda ağırlığın Gebze Bölgesi’ne verildiğini göreceğiz. Her gün en az Bir Milletvekilinin programlar yaptığını evet veya hayır oyu istemelerinin gerekçelerini anlatacak. Ancak Gebze Bölgesi’nin hakkı bu değil. Kanun çıkarıldığı takdirde Büyükşehir statüsüne sahip olacak Gebze Bölgesi, sadece seçim zamanı değil her daim hatırlanması gereken bir yer. Türkiye’yi doyuran, her kesimden insanı barındıran fiili Büyükşehir Gebze Bölgesi, sadece bölge Milletvekillerinin ya da İlçe Başkanlarının çalışma yaptığı bir yer değil, Kocaeli’nin tamamından sorumlu siyasetçilerin uğrak noktası olması gereken bir yer.