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1 Kan 3 can!

Gebze Kızılay Şubesi’nin başlattığı Kan Bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor.

1 Kan 3 can!

19 Ocak 2017 Perşembe 10:04

Kızılay Gebze Şubesi geçtiğimiz haftalarda “1 Kan, 3 Can” sloganıyla Kan bağışı kampanyası başlatmış, vatandaşlar kadar Sivil toplum kuruluşları da kampanyaya büyük ilgi göstermişti. Kızılay’ın çağrısına duyarsız kalmayan Gebzeliler, destek vermeye devam ediyor. Dünde Gebze Mehmet Akif Ersoy Okulu, Erzurum İspir İlçesi Mülk Köyü derneği üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kişi kampanyaya destek verdi. Öte yandan Halep için yürütülen yardım kampanyasına da GTO Vakfı meslek Lisesi, Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu da bağışlarıyla katkıda bulundu.

Ömür KAVRAN

 

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