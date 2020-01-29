Afad Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarınca 21 AFAD Gönüllüsüne Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde iki günlük temel ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim başlangıcında doğru ilk yardımın hayat kurtardığını dile getiren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, acil durumlarda olay yerindeki ilk yardım donanımına sahip insanların önemine değindi ve Afetler Hazırlık Yılının Ocak ayı teması olan ilk yardım içeriğiyle düzenlenen eğitime katılımları dolayısıyla gönüllülere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları Eda Ayan, Zelal Sönmez ve Mustafa Kılıç, ilk yardımın hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye sağlık personeli gelinceye kadar eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale etmek olduğu hatırlatmasında bulunarak, hayat kurtaran ilk yardımın yanlış müdahale ile son yardım olabileceğinin unutulmaması gerektiği üzerinde durdular.

Eğitimde AFAD gönüllülerine, ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, tam tıkanıklıklar, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile heimlich manevrası ve rentek manevrası konusunda önce teorik bilgi verildi ve ardından uygulama pratikleri sınandı.

Başarıyla tamamlanan eğitim ardından Tekoğul ve AFAD Gönüllüleri hatıra fotoğrafı çektirdi.





