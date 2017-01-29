Akdağ müjdeleri sıraladı!

İlimize bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Akdağ’ın AK Parti İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarete AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın yanı sıra Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, ilçe belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

CEYHAN: YATIRIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bakan Akdağ’ın gerçekleştirdiği ziyarette ilk söz alan isim AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oldu. Ceyhan konuşmasında, “Kocaeli hızlı gelişen bir kent. 2002’de 1 milyon 200 bin olan nüfus şu anda 1 milyon 850. Bunun bir kısmı doğumlar bir kısmı da göçlerden dolayı. 2003 yılından itibaren Kocaeli güzel yatırımlara da sahip oldu. O günlerde yapılan birçok yatırım süreç içerisindeki eskimişlikten dolayı yetersiz kalabiliyor. Şehir hastanesi ve devlet hastanesinin inşaatlarının incelemelerini yapacağız. Ardından diğer yatırımları da değerlendireceğiz.” dedi.

GÖLCÜK VE ÇAYIROVA’YA HASTANE

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ardından konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “

Gölcük ve Çayırova ilçesine devlet hastanesi yapacağız. Darıca’da bir hastaneyi eğitim ve araştırma hastanesi olarak geliştirme kararı aldık. Sağlıkta ikinci döneme giriyoruz. 2023’ e kadar yeni bir plan hazırlıyoruz. Hastalık günümüz de değişti. Artık Türkiye çocukların ishalden, zatürreden, kızamıktan hayatını kaybettiği bir ülke olmaktan çıktık. Şişmanlık, hareketsizlik, şeker ve kalp hastalıkları gibi yeni problemler ön plana çıktı. Yeni dönemde bunlara yoğunlaşarak en mükemmel noktaya getireceğiz. Kocaeli’de bunları gözden geçiyoruz. Sağlık koordinatörlerimizle birlikte bugün Kocaeli’de sağlık alanında çalışmalar yapacağız. Kocaeli şehir hastanesi 1200 yataklı olacak.” dedi.

“EN ÖNEMLİ MESELE REFERANDUM”

Bir ambulans çağırdığımızda acaba bu ambulans gelir mi diye sıkıntılar yok artık diyen Bakan Akdağ, “ Dünya’nın neresinde olursa olsun vatandaşımızın ihtiyacımıza karşılık vermek için helikopter gönderiyoruz. 27 saat süren yolculuklarla Türkiye’ye getirdiğimiz hastalarımız oldu. Yeni dönem yeni hastaneleriyle, herkesin özel odası olduğu mükemmel hastaneleri yaygınlaştıracağız. Sağlıkta dönüşüm programının ikinci dönemine giriyoruz. Bunlarla birlikte en önemli mesele referandum” diye konuştu.

“CHP DE EVET DEMELİDİR”

Bakan Akdağ konuşmasında, “ İstikrarlı bir Türkiye için yeni bir döneme geçmeye biz hazırız, millet de hazır. MHP ve genel başkanı sayın devlet Bahçeli gerçekten milli bir duruş sergiledi. Ortak bir metin hazırlandı. Artık bir kere daha söz de karar da milletin. Biliyoruz ki bütün bu süre boyunca şer güçler birlikte hareket etmeye devam edecekler. Maalesef CHP’nin genel başkanı bu meselede HDP ile kol kola girmiştir. Bunu mecliste de gösterdiler. CHP HDP ile birlikte referandumu engelleme gayretinde bulundular. Şiddet uyguladılar. Gerçekten kadim bir partisi olan CHP’nin HDP ile kol kola girmesi anlaşılabilecek bir durum değildir. CHP bu yanlış tutumdan vazgeçmelidir. Onlar da milletin yanında durarak evet demelidir”