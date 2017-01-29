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Araştırma Hastanesi oluyor!

**AK Parti’nin Genel seçimler öncesi sözünü verdiği Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülmesi sözü hayata geçiyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın kendilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, dönüşüm kararının alındığını açıkladı.

Araştırma Hastanesi oluyor!

29 Ocak 2017 Pazar 15:43


 

Hafta sonu ilimizde temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bölgemizi yakından ilgilendiren müjdeli haberleri açıkladı. Bakan Akdağ, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin  Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacağını, Çayırova Devlet Hastanesi’nin de 2017 yatırım programına alındığını açıkladı. Bu iki haber Gebze Bölgesi’nde büyük sevinçle karşılandı. Müjdeli haberi kamuoyuna duyuran AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Bıyık, seçim beyannamesinde sözünü verdikleri Araştırma Hastanesi’nin kararının alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

BÖLGEMİZ İÇİN İHTİYAÇ

AK Parti olarak seçim beyannamesinde verdikleri her sözü tutmaya çalıştıklarını ifade eden Muzaffer Bıyık, “Her sözümüz bir bir gerçekleşiyor. Araştırma hastanesi için uzun bir süredir çalışma yapıyorduk. Bu karar bizi çok sevindirdi. Böyle Bir hastane sadece Darıca değil, Gebze, Çayırova, Dilovası ve hatta Tuzla için de çok önemli hizmetler sunacak. Çok yönlü ve fonksiyonel bir Hastane Gebze Bölgesi’nde önemli bir ihtiyaç.”dedi.

2017’DE İŞLEMLER TAMAMLANACAK

Mevcut haliyle Farabi Devlet Hastanesi’nin bölgenin en iyisi olduğunun altını çizen Bıyık, içerik olarak eksiklerinin bulunduğunu hatırlatarak buy eksiklerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesiyle giderileceğini söyledi. Bu yıl içerisinde gerekli resmi işlemlerin yapılacağını ifade eden Bıyık, alt yapı olarak Kadro ve cihaz açığının da kısa zamanda giderileceğini söyledi.
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