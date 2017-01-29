BAĞIŞIKLIĞINIZ GÜÇLENSİN !

İnsan vücudunun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi, özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı direnç sağlarken, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada önemli bir rol oynuyor. Sık sık hastalanıyor, tükenmek bilmeyen uçuklardan şikayet ediyor ve kendinizi halsiz hissediyorsanız, bu belirtiler bağışıklığınızın düşmüş olabileceğini gösteriyor. Peki, kışın sağlıklı kalabilmek ve bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıkların önüne geçmek için neler yapmamız gerekiyor?

Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyarak, zararlı mikrop ve enfeksiyonlarla baş eden savunma mekanizması bağışıklık sistemi, özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada önemli bir görev üstleniyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolu ise demir, çinko, selenyum gibi insan vücudu için gerekli vitamin ve antioksidanları dengeli bir şekilde tüketmekten geçiyor. Bunun yanında kaliteli uyku almak, stresten uzak durmak ve vücudun yükselen toksin seviyesini dengeleyen detoks programlarını uygulamak da bağışıklığın güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Nelere dikkat etmeli

Bağışıklığı yükseltmek için D, A, C, E ve B vitaminleri, karotenler, demir, çinko ve selenyum başta olmak üzere tüm vitamin ve antioksidanların doğru ve kararında tüketilmesi gerekiyor



Kaliteli uyku uyumalı, stresi yönetebilmeyi öğrenmeliyiz. Zira tek başına stres de bağışıklığı düşürür. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. Düzenli egzersiz yapmalı sporu hayatımıza sokmalıyız. Ani hava değişimlerine karşı vücudumuzu korumalıyız. Belirli aralıklarda yaptığımız check-up'lardaki kan tahlillerinde eğer bir eksiklik göze çarparsa doktora danışıp tamamlamalıyız. Özellikle kış mevsiminde takviyeye ihtiyacımızın daha çok olduğu D vitaminini ve diğer değerleri kontrol etmek gerekiyor



Bağışıklık 'doğal' ve 'kazanılmış' olarak ikiye ayrılıyor

Bağışıklık sistemini doğal ve kazanılmış bağışıklık olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor kazanılmış bağışıklığın aktif ve pasif bağışıklık olarak iki çeşittir.



Doğal bağışık doğuştan geliyor



Vücudumuz doğduğumuz andan itibaren hastalıklara karşı belli bir dirence sahip bulunuyor buna doğal bağışıklık diyoruz. Kazanılmış bağışıklık ise sonradan kazanılıyor, aktif ve pasif olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan aktif bağışıklık da iki çeşittir. Birincisi hastalık geçirildikten sonra kazanılır. Örneğin çocukluğunda kabakulak geçiren kişi aynı mikropla tekrar karşılaşsa bile bu hastalığı bir daha geçirmez. İkinci tür bağışıklıkta zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikroplar veya mikropların toksinleri aşı ile vücuda verilir. Mikrop veya toksin bu haliyle hastalık yapmaz ama vücut sanki hastalıkla karşılaşmış gibi antikor denilen savunma maddelerini üretir. Aktif bağışıklığın iyi olan tarafı vücuda uzun zaman, hatta bazı hastalıklar için ömür boyu direnç sağlamasıdır. Olumsuz tarafı ise etkisinin ancak 10-15 Gün sonra başlayabilmesidir. Pasif bağışıklık ise daha önce mikroplar veya toksinler ile karşılaşmış kişinin hazır antikor taşıyan serumlarının başka bir kimseye zerk edilmesi ile gerçekleşiyor.





Detoks bağışıklığı kuvvetlendirmede oldukça etkili

Özellikle kış döneminde detoksun vücutta yenilenme ve arınma üzerine yüksek oranda faydalı bir etki uyandırır.



Vücuttaki toksin seviyesi yükseldikçe detoks yapma ihtiyacımız da aynı oranda artıyor. Detoks, öncelikli olarak bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek verir. Bu özellik, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların çok sık görüldüğü soğuk kış mevsiminde büyük önem kazanır. Ayrıca alkol tüketen kişilerde buna bağlı olarak yıpranan karaciğerin temizlenmesini, hazır gıdalar ve katkı maddeleri ile aldığımız zararlı toksinlerden arınmamızı sağlayarak aynı zamanda ideal vücut ağırlığına ulaşmamıza da aracı olur. Detoksun en önemli kurallarından biri su tüketimini artırmak, asidik besin ve içecek miktarını azaltıp vücudun alkali yapıya kaymasını sağlamaktır. Bu sayede kötü huylu hücrelerin üreme ihtimalinin de önüne geçilebilmektedir

