BÜYÜKŞEHİR, ÇALIŞANININ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİYOR!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlıklı bir şekilde vatandaşlara hizmet vermelerini sağlamak üzere İşçi Sağlığı ve Laboratuvar hizmetlerini 2016 yılında da sürdürdü.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çalışmalar kapsamında geçen yıl 19 bin 475 muayene gerçekleştirdi.

PERİYODİK MUAYENE YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında çalışanların periyodik muayene ve sağlık taramaları programlı bir şekilde yapılmaya devam etti. Bu doğrultuda 4 bin 310 personelin sağlık taraması yapıldı, 3 bin 161 personelin periyodik muayenesi gerçekleştirildi. Personelin periyodik muayene ve sağlık taramaları kapsamında; 2 bin 684 akciğer röntgen filmi çekilirken 1264 solunum fonksiyon testi 6 bin 287 kan testi, 199 işitme testi,448 ağız ve diş tedavisi yapıldı.





İŞ GÜCÜ KAYBI DA ÖNLENİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi hekimleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda tansiyon, şeker, kolesterol ölçümü, enjeksiyon gibi 28 bin 777 hemşire hizmeti verildi. Böylece personelin, iş yerine en yakın Ortak Sağlık Birimine gelen hekim tarafından muayene teşhis ve tedavisi yapılarak işgücü kaybı engellendi, hem de personelin bir an önce sağlığına kavuşması sağlandı.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

Ayrıca İş Sağlığı Güvenliği(İSG) uzmanları tarafından her iş yerinde, o iş yeri ve iş koşulları doğrultusunda 150 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. Böylece personelin sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde sağlanarak iş kazalarını ve meslek hastalıkları minimize edilmesi sağlandı.



Ayşe KAHRAMAN