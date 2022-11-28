DARICA FARABİ HASTANESİ’NE 2,5 AYDIR BAŞHEKİM ATANMAMASINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

SAĞLIK BAKANI KOCA’YA SORDU: Eylül ayında görevi sona eren Başhekim Mustafa Güneş’in yerine 2,5 aydır neden atama yapılmadı?









Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, sözleşmesinin bittiğini ifade ederek Eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Ancak Güneş’in ayrılmasının ardından hastaneye hala Başhekim ataması yapılmadı. Bu duruma dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için verdiği soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı.





Önergesinde;





“Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in görevi Eylül ayında sona ermiştir.” diyen Türkkan, Güneş’in görevinin sona ermesinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen Hastane Başhekimliği’ne henüz bir atama yapılmadığını ifade etti.





İşte Türkkan’ın önergesi ve Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği sorular:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA





Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.28.11.2022

Saygılarımla.













Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili





Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in görevi Eylül ayında sona ermiştir. Güneş’in görevinin sona ermesinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen Hastane Başhekimliği’ne henüz bir atama yapılmamıştır.





Bu bilgiler çerçevesinde;





1-Eylül ayında görevi sona eren Başhekim Mustafa Güneş’in yerine yaklaşık 2,5 aydır neden atama yapılmamıştır, bunun gerekçeleri nelerdir?





2-Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevi vekaleten yürütülmekte midir, bu görevi kim yürütmektedir?





3-Bakanlık olarak Hastane Başhekimliği’ne yapılan atamalarda normal prosedür nasıl işlemektedir?



4-Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne atama yapılacak mıdır, bu ne zaman gerçekleşecek, yeni Başhekim görevine ne zaman başlayacaktır?