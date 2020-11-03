Darıca’dan İzmir İçin Kan Bağışı Kampanyası

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET
Darıcalıları kan bağışı kampanyasına davet eden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, “İzmir’de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı. Mesafeler uzak olsa da kalbimiz ve aklımız hep İzmir’de. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmir depremi bize bir kez daha gösterdi ki özellikle depremlerle oluşabilecek acil kan ihtiyaçlarını karşılamak için bir felaket yaşanmasını beklemeden her dönem kan bağışında bulunmak gerekir. Darıca Belediyesi olarak biz her zaman üzerimize düşeni yerine getirmede kararlıyız, tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.