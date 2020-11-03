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Darıca’dan İzmir İçin Kan Bağışı Kampanyası

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılayı Darıca Şubesi, İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere kan bağışı kampanyası başlattı.

Darıca'dan İzmir İçin Kan Bağışı Kampanyası

03 Kasım 2020 Salı 13:59

Başkan Muzaffer Bıyık, İzmir’in yanında olduklarını belirterek Darıcalıları kan bağışına davet etti. İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından, kan bağışının önemi bir kez daha ortaya çıkarken; Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılayı Darıca Şubesi, ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı. “Canımız Bir Kanımız Bir” sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, 5 Kasım Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Darıca Kaymakamlığı önünde gerçekleşecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET

Darıcalıları kan bağışı kampanyasına davet eden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, “İzmir’de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı. Mesafeler uzak olsa da kalbimiz ve aklımız hep İzmir’de. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmir depremi bize bir kez daha gösterdi ki özellikle depremlerle oluşabilecek acil kan ihtiyaçlarını karşılamak için bir felaket yaşanmasını beklemeden her dönem kan bağışında bulunmak gerekir. Darıca Belediyesi olarak biz her zaman üzerimize düşeni yerine getirmede kararlıyız, tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.
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