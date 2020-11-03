Darıca’dan İzmir İçin Kan Bağışı Kampanyası

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılayı Darıca Şubesi, İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere kan bağışı kampanyası başlattı.

Başkan Muzaffer Bıyık, İzmir’in yanında olduklarını belirterek Darıcalıları kan bağışına davet etti. İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından, kan bağışının önemi bir kez daha ortaya çıkarken; Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılayı Darıca Şubesi, ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı. “Canımız Bir Kanımız Bir” sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, 5 Kasım Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Darıca Kaymakamlığı önünde gerçekleşecek.