Etin Saklanması Ve Tüketimi

Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çapraz kontaminasyon olmaması için çiğ sebze ve meyveleri aynı kesme tahtalarında doğrama işlemi yapılmamalıdır. Çünkü pişmemiş etteki bazı mikroorganizmalar kesme tahtaları ve bıçaklarla diğer besinlere geçerek insan sağlığını tehdit edebilmektedir.

