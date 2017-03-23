Felç Geçirene Örümcek Tedavisi

Avustralya'da yapılan bir araştırma, örümcek zehrinde bulunan bir proteinin, felcin ardından beynin hasar görmesini önleyebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, Hi1a adlı proteinin fareler üzerinde yapılan deneylerde işe yaradığını söylüyor.

Bilim insanları buluşun "gelecekte felç tedavisi için büyük bir gelecek vadettiğini" belirtiyor.

Ancak bilim insanları proteinin henüz insanlar üzerinde denenmediğini vurguluyor.

'İstisnai koruma sağlıyor'

Avustralya'daki Quuensland ve Monash Üniversiteleri'nden uzmanlar, Fraser Adası'nda yaşayan üç farklı zehirli huni yuvalı örümcek türünü yakalamak için bu bölgeye gittiler.

Araştırmayı yapan ekibin lideri Prof. Glenn King,"Sık sık Queensland'in güney kıyısı açıklarındaki Fraser Adası'ndan örümcek toplamaya gidiyoruz. Çünkü huni yuvalı örümcekler 20-30 santimetre derinliğinde yuvalar kazar. Sert topraklı bölgelerde bu örümceklere ulaşmak çok zor. Fraser Adası'nda toprak kumlu ve kolayca kazıp yuvalara ulaşabiliyoruz" dedi.

Uzmanlar, yakaladıkları örümceklerin zehirlerindeki proteini laboratuvarda farelere enjekte ettiler.

Araştırmacılar "proteinin felcin yaşanmasından sonraki sekiz saat boyunca istisnai bir koruma sağladığını" söyledi. Proteinin, felcin ardından beyin hasarı oluşmasında büyük rol oynayan asit duyarlı iyon kanallarını bloke ettiği anlaşıldı.

Proteinin "gelecekteki felç tedavisinde büyük bir umut vadettiğini" söyleyen Prof. King "İlk kez bir felcin ardından ortaya çıkan beyin hasarını en aza indirmenin bir yolunu bulduğumuza inanıyoruz. Hi1a oksijen gitmemesinden en çok etkilenen beyin bölgelerine bile biraz koruma sağlıyor. Felcin neden olduğu hızlı hücre ölümü nedeniyle buradaki hasar geri çevrilemez olarak kabul ediliyor" dedi.



Felç, beynin bir bölgesine kan gitmemesi veya beyinde bir kanama olmasıyla yaşanan bir tür kriz.

Her iki saniyede bir dünyada bir kişi felç geçiriyor.

2010'da daha önce hiç felç geçirmemiş neredeyse 17 milyon kişi felç geçirdi.

Beş saniyede bir kişi öldüren felç, en büyük ikinci ölüm sebebi. Her yıl 6,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.